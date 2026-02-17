EU mata 11 sospechosos tráfico drogas en Pacífico y mar Caribe

WSHINGTON.- El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de once personas en el marco de una serie de ataques llevados a cabo por sus fuerzas a última hora del lunes contra tres supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico y el Caribe.

«Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe», ha indicado este martes el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) en redes sociales.

La Inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones «transitaban por rutas conocidas de narcotráfico» y participaban en ellas. «Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido», ha especificado.

Los ataques, coordinados bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, forman parte de la operación ‘Lanza del Sur’ iniciada por Washington en septiembre del pasado año presuntamente contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas.