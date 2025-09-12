EU: FBI difunde imágenes del supuesto asesino de Charlie Kirk

WASHINGTON.- El FBI y la Policía de Utah difundieron a última hora del jueves un nuevo vídeo en el que se ve a una persona de interés huyendo del lugar de los hechos tras el asesinato del activista político conservador Charlie Kirk.

Las autoridades pidieron abiertamente la ayuda del público para capturar a la persona que disparó mortalmente a Kirk, de 31 años, mientras hablaba en un acto universitario en Utah el miércoles.

Los consejos del público «nos están dando nuestras próximas pistas», dijo el Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, mientras las autoridades pedían más información para ayudar en la intensa persecución del autor del tiroteo que prosigue desde el miércoles.

Las imágenes recién publicadas muestran a una persona con gafas de sol, zapatillas Converse y una camiseta negra de manga larga con una bandera estadounidense y un águila corriendo por un tejado antes de trepar por el borde del edificio y dejarse caer al suelo.

A continuación, el sospechoso cruza la concurrida calle y se adentra en una zona boscosa, donde la Policía dijo haber descubierto un rifle de alta potencia que creen que es el arma utilizada para disparar a Kirk.

El jueves, el FBI compartió dos fotos del supuesto autor del tiroteo que llevaba la misma ropa. La Seguridad Pública de Utah ha difundido otras imágenes del sospechoso con una mochila y bajando por una escalera y mezclándose fácilmente en el campus, pues según dijo Mason, «parecía tener edad universitaria».

POSIBLES HUELLAS DACTILARES

Mason admitió que las fuerzas del orden no tenían «ni idea» de si el sospechoso se encontraba en el estado de Utah o había huido de la zona. «Estamos explorando pistas de individuos fuera del estado y de individuos que viven cerca», dijo.

Las autoridades indicaron que, además del rifle, tienen huellas de un antebrazo, la palma de la mano y un zapato, así como pruebas forenses que incluyen posibles huellas dactilares y ADN recogidas en el borde del edificio desde el que saltó el hombre armado. La Policía ha recibido hasta ahora más de 7.000 pistas e indicios, el mayor número presentado desde el atentado del maratón de Boston en 2013.

RECOMPENSA CIEN MIL DOLARES

El FBI dijo el jueves que ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares (92.000 euros) por información «que conduzca a la identificación y detención del individuo o individuos responsables del asesinato de Charlie Kirk».

El gobernador de Utah, Spencer Cox, prometió que los fiscales solicitarían la pena de muerte una vez capturado el sospechoso. Kirk fue tiroteado a plena luz del día mientras respondía a una pregunta sobre la violencia armada desde un patio de la Universidad de Utah Valley. El acto daba comienzo a una serie de apariciones en universidades que había denominado como ‘The American Comeback Tour’.

Su asesinato ha suscitado la condena generalizada de legisladores republicanos y demócratas por igual y ha renovado la atención sobre la creciente amenaza de violencia política en Estados Unidos.

También ha provocado una oleada de dolor, incluido el del presidente estadounidense, Donald Trump, que se declaró «preocupado» por el país tras el atentado y se comprometió a encontrar al autor de los disparos.