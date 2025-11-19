EU: Espaillat votó a favor se publiquen archivos de Epstein

WASHINGTON, DC.- El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat votó a favor de que se publiquen los archivos de Epstein.

“Seamos claros, esto ha sido un encubrimiento de la Casa Blanca. Donald Trump y sus aliados republicanos han hecho todo lo posible para bloquear la verdad y ya es hora de sacar los secretos de las sombras”, dijo.

Indicó que «hoy me uní a los demócratas de la Cámara de Representantes para votar a favor de la Resolución Khanna-Massie, que obligaría al Departamento de Justicia a entregar los archivos a la Cámara en pleno y al público».

«Este esfuerzo representa un paso largamente esperado hacia la justicia para las víctimas de Epstein y envía un mensaje contundente a sus malvados aliados: los haremos rendir cuentas”, afirmó.