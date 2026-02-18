EU: Allentown y Reading celebran independencia RD

PENSILVANIA.- La comunidad dominicana se encuentra en el centro de atención ante la proximidad del Día de la Independencia de la República Dominicana, que se conmemora el 27 de febrero, y que será celebrado con una serie de actividades culturales y artísticas en Allentown y Reading.

En Allentown, el artista urbano Vakero será el invitado de honor durante la ceremonia de izamiento de la bandera dominicana el 28 de febrero. El intérprete de música urbana cantará algunos de sus éxitos para los asistentes como parte de la celebración oficial.

El evento se llevará a cabo en la Alcaldía de Allentown y comenzará a la 1 p.m. Además de la presentación musical, el programa incluirá bailes folclóricos y otras expresiones culturales que resaltan las tradiciones dominicanas.

Posteriormente, la celebración se trasladará al Hotel Americus, donde las actividades continuarán de 2:30 p.m. a 6 p.m., ampliando el espacio para el encuentro comunitario y el festejo.

Mientras tanto, en Reading, una nueva organización se unirá a la ciudad para encabezar su propia ceremonia de izamiento de la bandera dominicana.

La entidad comunitaria La Red Dominicana organiza el evento, que se llevará a cabo este sábado en City Park, en Reading. Las actividades comenzarán a las 2 p.m.

Según los organizadores, el sector homenajeado este año será el Sector Salud y Cuidado, en reconocimiento a su labor y compromiso con la comunidad.

El parque está ubicado entre las calles 11 y Washington en Reading.

Las celebraciones reflejan el orgullo cultural y la creciente presencia de la comunidad dominicana en la región, que cada año se reúne para honrar su historia, su identidad y sus contribuciones locales.