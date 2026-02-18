EU: Adriano Espaillat destaca legado de lucha Jesse Jackson

Adriano Espaillat

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat resaltó la vida de servicio y defensa de los derechos humanos y la igualdad que caracterizaron al reverendo Jesse Jackson, quien falleció este martes a los 84 años.

A través de su cuenta en la red social X, Espaillat instó a reflexionar sobre la vida del activista «en un momento en que el derecho al voto, los derechos civiles, las oportunidades económicas y la justicia social se ven amenazados».

«El reverendo Jesse Jackson fue una figura prolífica en la historia estadounidense que dejó una huella imborrable en la humanidad», expresó el congresista.

Espaillat extendió sus condolencias a la familia de Jackson en este momento de duelo. «Que encuentren consuelo en la fortaleza y el coraje de su padre, que aún hoy nos inspira a todos», concluyó.

El reverendo Jesse Jackson dedicó su vida al activismo político, lo que lo convirtió en una figura destacada en la lucha por la igualdad y la justicia social en Estados Unidos.

Este activismo se desarrolló desde su participación con Martin Luther King en 1965, en el Movimiento por los Derechos Civiles, hasta las protestas por la muerte, a manos de la policía, del afroamericano George Floyd en 2020.

Jackson, reverendo baptista y activista por los derechos civiles, fue aspirante a la nominación demócrata en dos ocasiones: en 1984, cuando quedó en tercer lugar, por detrás de Walter Mondale y Gary Hart; y en 1988, en unas primarias en las que fue derrotado por Michael Dukakis.

En 2008 fue una de las primeras figuras públicas en apoyar la candidatura presidencial de Barack Obama y fue fotografiado con lágrimas en los ojos cuando el primer afroamericano en la historia de Estados Unidos llegó a la Casa Blanca, tras su victoria electoral ese mismo año.

Hábil negociador

Reconocido como un hábil negociador, participó en 1984 en la puesta en libertad de un piloto estadounidense en Siria y cientos de presos cubanos. En 1990 se entrevistó con Sadam Huseim en Bagdad y logró la liberación de 199 ciudadanos estadounidenses capturados por Irak tras la invasión de Kuwait.

Su impacto en la política estadounidense y su lucha por los derechos civiles fue reconocida en 2000 con la concesión por parte del presidente Bill Clinton de la Medalla Presidencial de la Libertad.

Sin embargo, su trayectoria pública no estuvo exenta de escándalos.