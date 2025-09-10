EU: Acusan 13 dominicanos del robo de 40 vehículos de lujo

Alex y Alexi Vargas

CAMDEN, Nueva Jersey.- Las autoridades desraticularon una banda de dominicanos acusada del robo de más de 40 vehículos de lujo.

El grupo era encabezado por los hermanos Alex y Alexi Vargas, de 27 y 24 años, respectivamente, quienes enfrrentan cargos relacionados con el crimen organizado, robo, asalto y otros delitos.

La banda también es sospechosa del asesinato de un oficial de policía de Filadelfia.

Los otros detenidos son Albert Santana Fernández, Franklyn Rodríguez Santana, Yobranny Martínez Fernández, Randy García Liriano, Alexander Batista Polanco, Jeitoni Suárez Cuevas, Lewys Santana Pichardo, Nelfi Fortuna Fernández, Steve Fernández Ulloa, Hendrick Peña Fernándes y Jimmy Marte Toledo.

El fiscal general Matthew Platkin dijo que el grupo robó vehículos en los condados de Camden, Mercer y Burlington (Nueva Jersey). También, en Filadelfia y Scranton (Pennsylvania), así como en Delaware y Nueva York.

Más de 20 de los vehículos fueron robados en Pennsylvania, según las autoridades.

A menudo, los sospechosos apuntaban a vehículos en concesionarios de autos y estacionamientos de aeropuertos, y específicamente buscaban vehículos como Jeep Grand Cherokees, Dodge Chargers, Durangos y camiones Ram.

Todos los vehículos fueron robados de la misma manera: rompiendo la ventana trasera con destornilladores, llaves inglesas o cizallas, y utilizando un reprogramador de llaves para conducir el vehículo de regreso al condado de Camden, donde más los anunciaban para la venta a través de las redes sociales y mensajes de texto.

El fiscal general dijo que Batista Polanco, Martínez Fernández y Peña Fernández fueron acusados, además, de haber asesinado al sargento Richard Méndez, de 50 años, en 2023, quien sirvió en el Departamento de Policía de Filadelfia durante 23 años.

Si son condenados por cargos de primer grado, los acusados enfrentan de 10 a 20 años en prisión estatal, así como una multa de 200,000 dólares.

jt-am