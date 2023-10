Estudio destaca vulnerabilidades de la comunidad dominicana en P. Rico

SAN JUAN.- Aunque la comunidad dominicana en Puerto Rico tiene mejor calidad de vida en comparación con años anteriores, existen subgrupos en mayor situación de vulnerabilidad como los inmigrantes con estatus migratorio no definido, las mujeres en relaciones de violencia intrafamiliar y los pacientes de enfermedades catastróficas, según el estudio “Perfil, Situación Actual y Aspiraciones de la Población Dominicana en Puerto Rico”.

Los resultados fueron presentados por un equipo de United Way, encabezado por su presidente Samuel González y los investigadores de Estudios Técnicos Anitza María Cox Marrero y Rafael Arroyo. Este incluye datos oficiales desde 2015 hasta 2020 provenientes del Negociado del Censo de Estados Unidos, la Encuesta de la Comunidad, entrevistas de opinión a líderes comunitarios, entrevistas etnográficas y otras bases de datos estadísticos.

“En términos de los que están con un estatus migratorio indefinido está el asunto de poder tener una mejor oportunidad de trabajo y que no tienen derecho a solicitar algunas ayudas federales. Por ejemplo, si eres mujer sin estatus migratorio indefinido y tiene hijos, no puede llevarlo a un Head Start o algo así. En el caso de las mujeres en relaciones de violencia intrafamiliar, no suelen contar con redes de apoyo, viven con el miedo de la relación, tienden a ser victimizadas y si son irregulares- por el imaginario que tienen de que podrían ser perseguidas- no buscan ayuda”, explicó Arroyo.

Los investigadores destacaron que hay programas federales a los que se puede aplicar “de manera distinta”, pero los dominicanos con estatus migratorio irregular tienen la percepción de que no pueden acceder a la ayuda. Ambos coincidieron en que hace falta orientación a la comunidad y también a los funcionarios que determinan la elegibilidad para algunos programas.

“También está el asunto de romper la barrera del imaginario que puede tener la persona (sobre las ayudas) porque si tiene el imaginario no echará para adelante”, dijo Arroyo.

Otro punto que destacaron es que los dominicanos que padecen alguna enfermedad catastrófica y no tienen el estatus migratorio definido tienen limitaciones para acceder a servicios médicos adecuados.

“Si esa persona no tiene su estatus definido la tiene más difícil y en muchas ocasiones pudieran recibir servicios, pero desconocen que existen acuerdos como con el Municipio de San Juan, que tal vez se pudieran beneficiar. Los que tienen el estatus definido, creo que hasta que no pasen cinco años también tienen complicado el tema de la salud”, agregó.

En ese mismo tema, la investigadora Cox Marrero sostuvo que- como parte del estudio- encontraron que solo el 74% de la población dominicana cuentan con seguro de salud versus el 93.1% de los puertorriqueños.

Los inmigrantes con estatus irregular no tienen acceso a importantes ayudas como la Beca Pell para estudios universitarios, subsidios del Departamento de Vivienda, no cualifican para el cuido de menores bajo el Child Care o Head Start ni asistencia en nutrición a través del WIC, no pueden integrarse a la fuerza laboral por la vía formal y tampoco tienen acceso al plan médico del gobierno.

“Es importante destacar que esta es la perspectiva de los líderes y las lideresas hablando de cuál entiende que es la necesidad. Aquí hay un espacio importante de trabajar con estos grupos para identificar las posibilidades de servicio de algunos de estos programas”, dijo Cox Marrero.

En las entrevistas realizadas para el estudio también se identificó además que los dominicanos y dominicanas tienen el “prejuicio” de que no serán atendidos en las agencias que ofrecen servicios y que serán tratados con discrimen.

“Vienen a trabajar”

En el ámbito laboral, la investigación -comisionada por United Way- señala que el 63% de la población de dominicanos están trabajando en Puerto Rico porque llegan con esa intención, al igual que no olvidan a sus familiares que se encuentran en República Dominicana.

En 2020, las primeras 10 ocupaciones entre la población dominicana en la Isla son limpieza en el hogar, construcción, limpieza y mantenimiento de edificio, preparación de alimentos, cuidado personal, cajeros, ventas al detal, guardias de seguridad, enfermero graduado y representantes del servicio al cliente.

“La visión de los dominicanos es trabajar para ellos, pero también para mantener los que se quedan en República Dominicana”, señaló Melissa Moreta, secretaria ejecutiva de la oficina de Puerto Rico del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index).