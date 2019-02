ESPAÑA: Pedro Sánchez anunciará el viernes si adelanta elecciones

ESPAÑA.- El Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles los Presupuestos Generales del Estado de 2019 presentados por el Gobierno, que ve tambalearse la continuidad de la legislatura. El presidente, Pedro Sánchez, comparecerá el viernes tras el Consejo de Ministros para anunciar si convoca elecciones anticipadas o no. En cualquier caso, el Ejecutivo ha pedido a Unidos Podemos “seguir trabajando juntos”, mientras que PP, Podemos y Cs han aprovechado para erigirse como alternativa y cargar contra sus principales adversarios políticos.

Como estaba previsto, las seis enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC), PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias, han salido adelante con un total de 191 votos. En contra han votado 156 diputados y ha habido una única abstención de Nueva Canarias. Es la segunda vez en democracia que un Gobierno ve tumbados sus Presupuestos; la primera fue en 1995 bajo la presidencia de Felipe González.

Ni los contactos ‘in extremis’ de Podemos con los distintos partidos ni la petición de Compromís de votar por separado las enmiendas han culminado en éxito para sacar unos Presupuestos que hubieran dado aire al Gobierno para agotar la legislatura. Tampoco la petición de reconsideración del PNV a que los soberanistas reconsideraran su postura. El PDeCat dejaba por la mañana la puerta abierta a votar a favor de los Presupuestos si el Gobierno aceptaba hablar con los independentistas de autodeterminación, pero el rechazo insistente del Ejecutivo en esta cuestión dejaba sin valor su oferta.

Durante dos días de debate marcados por el juicio del ‘procés’, el Ejecutivo ha señalado a los independentistas como responsables del fracaso de los Presupuestos, algo “imperdonable”, y ha insistido en que el Gobierno ha estado abierto al diálogo hasta el último momento. Un diálogo, eso sí, en el “marco” de la Constitución en el que no cabe el derecho de autodeterminación.

Más dura que Montero ha sido la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, quien ha acusado al PP de “traicionar a los españoles” en momentos tan críticos como el 11-M y la crisis económica y al líder popular, Pablo Casado, por ser “responsable de la fractura social que vive el país”. A su vez, ha afirmado que Ciudadanos “ya no engaña a nadie” después de “ir de la manita de los nazis” de Hogar Social, la falange y Vox.

Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho “basta” al bipartidismo porque “es hora de unir a los españoles”. Ha afirmado que la legislatura se agotó el 24 de mayo de 2018, cuando el PP “fue condenado por corrupción”. Una formación que, en su opinión, “se enrocó pensando más en su partido que en España” y no convocó elecciones. “Entre PP y PSOE hace meses que los españoles deberían haber ido a las urnas”, ha afirmado, reclamando una vez más elecciones “para configurar una nueva etapa política”.

El Gobierno pide a Podemos “seguir trabajando juntos”

Durante el debate, la ministra Montero ha agradecido a Unidos Podemos el “buen trabajo político” para acordar unas cuentas que hubieran supuesto un “punto de inflexión en la recuperación” de los Ciudadanos y ha emplazado a la formación morada a “seguir trabajando juntos” tras haber quedado demostrado que “al menos existe una alternativa a las tres derechas”.

Pero Podemos ha aprovechado para criticar al PSOE y su “claro límite para gobernar en solitario”. Su portavoz, Irene Montero, ha lamentado al fin de la votación que hayan sido tumbados “los Presupuestos más sociales de la historia”.

Fuentes de la formación han afirmado a EFE que a Sánchez no le queda otro remedio que convocar elecciones porque no se puede gobernar con 84 diputados en solitario y que Podemos no tiene en sus planes “hacerle la campaña electoral” aprobándole sin más todos los reales decretos que presente.

