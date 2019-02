ESPAÑA: Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 28 de abril

MADRID, España.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo 28 de abril las elecciones generales, según ha anunciado este viernes en una comparecencia de prensa desde el Palacio de La Moncloa y tras comunicárselo a su Consejo de Ministros. Sánchez ha anunciado así la disolución de las Cortes y ha optado, de entre las opciones posibles, por el adelanto electoral después de que el Congreso de los Diputados tumbara los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

“España debe avanzar”, ha afirmado Sánchez, tras hacer un balance de sus ocho meses de Gobierno- el más corto de la democracia– que han servido, en su opinión, para “mejorar España”. “Entre no hacer nada y seguir gobernando con el presupuesto prorrogado de Mariano Rajoy o dar la palabra a los españoles, prefiero la segunda opción porque España debe continuar progresando”, ha explicado.

Más de 20 minutos ha tardado el presidente en dar la fecha que todo el mundo esperaba. Antes, en un discurso a ratos de presidente y a ratos ya de candidato electoral, ha defendido la legitimidad de su Gobierno, ha llamado a votar contra las “tres derechas” y ha dicho que no renuncia al “diálogo” con Cataluña. Ha puesto en valor, además, las 13 leyes y los 25 decretos aprobados durante el breve mandato.

No ha querido especular sobre posibles futuros pactos electorales preguntado por la posibilidad de apoyarse en los partidos independentistas de nuevo para llegar a La Moncloa, aunque en este punto ha lanzado un claro reproche a Ciudadanos para echarle en cara que ponga un “cordón sanitario” sobre él, pero no a la ultraderecha.

Sánchez ha reconocido que “sin presupuestos, no se puede gobernar”, para criticar a quienes han “bloqueado” la tramitación de unos “presupuestos sociales”, haciendo referencia tanto a los indepedentistas como a PP y Ciudadanos. Ante esta situación, ha añadido, “hay que tomar decisiones”, para considerar que hay “derrotas parlamentarias” como la de las cuentas que son “victorias sociales” porque los ciudadanos ya tienen claro, en su opinión, cual es la “hoja de ruta socialista”.

“Ahora la voz se la damos a los españoles porque España es de los españoles. Ellos decidicirán si damos pasos hacia atrás o seguimos avanzando. Lo que decidan siempre será un gran acierto”, ha aseverado Sánchez.

Muy crítico con la oposición, llama a votar “frente a la foto de Colón”

En la breve rueda de prensa ofrecida en La Moncloa, Sánchez ha sido muy crítico con una oposición a la que ha echado en cara su estilo basado en la “crispación”. “Se han ecuchado cosas peligrosas, como que soy un presidente ilegítimo y un golpista”, ha denunciado el presidente, que ha lamentado que la oposición haya “bloqueado” leyes “sociales” y se haya alejado de la “moderación” y del “sentido común”.

Por este motivo, ha llamado este viernes a los españoles a las urnas en defensa de una España donde “caben todos”, frente a la España de la “foto de la plaza de Colón” donde “solamente caben ellos” y a conformar una “nueva mayoría parlamentaria para sacar adelante urgencias sociales” en la próxima legislatura. Ha cargado así contra la “derecha de los tres partidos”, en referencia a PP, Ciudadanos y Vox, que secundaron juntos el pasado domingo una concentración en Madrid para pedir “echar a Sánchez de La Moncloa”.

“Me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo ponga a la ultraderecha”, ha lamentado, antes de erigir al PSOE como el referente de la España “constitucional”, frente a la que “vive de la añoranza y de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor, todo lo contrario”.