ESPAÑA: Acusan dominicano de tentativa de homicidio

Agentes de la Brigada de Delitos Contra las Personas de la Policía Foral han detenido en Burlada a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se produjeron en junio de 2025 en la localidad de Ansoáin, durante una discusión entre el ahora detenido y otro varón a raíz de una deuda económica.

En la agresión se utilizó un arma blanca. La víctima, que sufrió heridas de carácter grave, fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, donde quedó ingresada.

El presunto agresor, un hombre de origen dominicano en situación irregular y con antecedentes penales, huyó del lugar de los hechos y permaneció en paradero desconocido desde entonces.

Tras una ardua investigación, con seguimientos y dispositivos de vigilancia, el pasado 9 de septiembre la Policía localizó y arrestó al sospechoso en la localidad de Burlada.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La detención forma parte de las 37 diligencias abiertas desde el lunes por la Policía Foral en relación con distintos delitos comunicados a los juzgados mediante atestados.

Once hombres han sido arrestados por delitos de violencia contra la mujer en diferentes localidades de Navarra, entre ellos casos de malos tratos, amenazas, lesiones, agresión sexual y quebrantamientos de medidas judiciales.

Además, ocho conductores han sido investigados por delitos contra la seguridad vial, cuatro de ellos por conducir bajo los efectos del alcohol con tasas penales registradas en Berriozar, Pamplona, Valtierra y Puente la Reina. Otros cuatro fueron imputados por carecer de permiso de conducción o estar privados de él por decisión judicial.

En Peralta, agentes detuvieron a un hombre de 36 años por tenencia ilícita de armas, después de resultar herido de forma accidental por un disparo. En su domicilio fueron incautadas seis escopetas, una pistola simulada y munición variada.

En el balance policial también destacan detenciones en Tudela, donde un varón amenazó de forma grave a un agente de la Policía Local al ser sorprendido intentando acceder a viviendas, y en Mutilva, donde una mujer fue arrestada por amenazar y lesionar a otra en una discusión dentro de un restaurante.

Por delitos contra el patrimonio se arrestó a siete personas, entre ellos un conductor en Pueyo por apropiación indebida de un vehículo sustraído en Valencia y una mujer en Estella por robar 50 euros y agredir a agentes, lo que le sumó un cargo de atentado. También se registraron casos en Noáin, donde se investiga un robo con violencia mediante tirón, y en Pamplona, donde dos varones fueron detenidos por ocupación de un inmueble y resistencia a la autoridad.

Finalmente, se produjeron cinco arrestos por otros delitos: una detención en Pamplona por requisitoria judicial de un juzgado de Granada, otra en Alsasua por un delito contra la salud, y varias más en Pamplona por daños en un salón de juegos y allanamiento en un hospital. En Tudela, un hombre está siendo investigado por quebrantar una sentencia de impago de prestaciones a su expareja e hijos.