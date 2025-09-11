Envejecer en RD: entre la exclusión y la pobreza

El autor es economista, Reside en Punta Cana.

POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA

En República Dominicana, la seguridad social nació con la promesa de garantizar bienestar y protección a lo largo de la vida. Sin embargo, la realidad que enfrentan hoy nuestros envejecientes, jubilados y pensionados dista mucho de esa aspiración, abandono, pobreza y exclusión.

Después de décadas de trabajo y sacrificio, de pagar impuestos y aportar religiosamente a la seguridad social, miles de dominicanos llegan a la edad de retiro para encontrarse con un panorama doloroso, se les cierran las puertas laborales desde los 55 años, se les margina por la edad y lo más grave, quedan sin un seguro médico digno, justamente en la etapa de la vida en que más lo necesitan.

Muchos jubilados sobreviven con pensiones que apenas alcanzan para la comida básica del mes, mientras los medicamentos y servicios de salud resultan inalcanzables. Es un golpe de injusticia ver cómo quienes entregaron su fuerza de trabajo por décadas terminan dependiendo de la caridad de sus familias o de la improvisación de políticas públicas que nunca llegan a resolver lo esencial.

Pregunta obligada

¿para qué hemos aportado toda una vida si al final quedamos desamparados? El Estado recibe nuestras contribuciones, administra los fondos y promete seguridad, pero en la práctica nuestros envejecientes son condenados a la precariedad.

Es urgente repensar el sistema de seguridad social en nuestro país. No se trata de simples parches ni reformas de escritorio, sino de un cambio profundo que garantice, pensiones ajustadas a la realidad del costo de vida, seguro médico universal y permanente para todo jubilado o pensionado, programas de apoyo social, vivienda y alimentación para adultos mayores, espacios laborales flexibles que reconozcan el valor de la experiencia.

Un país se mide por cómo trata a sus adultos mayores. Y hoy la República Dominicana tiene una gran deuda con los suyos. Es hora de saldarla con dignidad, justicia y humanidad. Hoy más que nunca necesitamos levantar la voz y exigir que se cumpla con quienes ya lo dieron todo por este país.

La seguridad social no puede seguir siendo un negocio para pocos, sino el derecho fundamental de todos.

jpm-am

