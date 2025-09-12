Entidad Internacional respalda centro tenis de mesa en la RD

La presidenta de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), Petra Sorling, junto a directivos del COD.

SANTO DOMINGO. La presidenta de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), Petra Sorling, expresó su disposición para contribuir a que en la República Dominicana se habilite un Centro de Capacitación para América.

Sorling, de nacionalidad sueca, se expresó en esos términos al encabezar una comitiva que giró una visita a la sede del Comité Olímpico Dominicano (COD), y recibida por su presidente Garibaldy Bautista.

“Venir a la República Dominicana es para ver cómo podemos contribuir al desarrollo del tenis de mesa, por ser un país de tradición”, sostuvo Sorling, al abordar diversos temas en el ámbito deportivo con el ingeniero Bautista.

La presidenta de la ITTF indicó que la República Dominicana lo que debe trabajar es en la infraestructura para lograr el éxito que otros países del continente han logrado en materia de desarrollo de talento joven.

La comitiva estuvo integrada, además de Petra Sorling, por Raúl Calin, secretario general de la ITTF; Juan Vila Reinoso, presidente de ITTF Américas, y Gary Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa. Por el COD estuvo la inmortal del deporte Dulce María Piña.

Mientras, el presidente del COD) ingeniero Garibaldy Bautista, resaltó el interés de presidenta de la ITT) para hacer posible un Centro de Alto Rendimiento de ese deporte para América en el país.

“Es una gran iniciativa para que el tenis de mesa siga creciendo en el país. Un Centro de Alto Rendimiento deberá ser un gran aporte hacia el desarrollo”, dijo Bautista.

El presidente de ITTF Américas, Juan Vila Reinoso, explicó las características y la importancia de un Centro de Alto Rendimiento para el continente, al tiempo de considerar que, por la ubicación, República Dominicana sería ideal para la iniciativa.

El ingeniero Gary Hernández, titular de Fedoteme, resaltó el interés de Sorling, y aseguró que el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este tiene todas las condiciones para acoger un Centro de Alto Rendimiento para América.

Al finalizar, Sorling señaló que: “Si coloca aire acondicionado, el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este será un Centro de Alto Rendimiento para América.

of-am