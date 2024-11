Entérate NY (OPINION)

►Comisionado NYPD resalta valores comunidad RD: En conversación personal que sostuviéramos la semana pasada con el nuevo Comisionado NYPD, Thomas G. Donlon, en One Police Plaza, durante un encuentro que tuvo con las diferentes asociaciones de policías hispanos, entre ellas la dominicana (NYDO), nos definió la comunidad quisqueyana como “grande y trabajadora” al conocer de qué país procedíamos (RD). El diálogo se desarrolló en español, porque lo habla no a la perfección, pero muy entendible. Al parecer, Donlon se animó con la conversación que entablamos porque la misma fue prolongada. Pude captar su capacidad profesional para evaluar situaciones dentro de las comunidades, la humildad con la que se presenta, sus finas atenciones y franqueza al hablar. Asistimos a One Police Plaza invitado por el oficial policial Carlos Nieves, asistente del Comisionado de Prensa (DCPI) del NYPD, con más de 20 años como “enlace entre la policía y la prensa hispana en la Gran Manzana”. Este encuentro significó un gran prestigio para nuestra carrera. Biografía del jefe policial = https://www.nyc.gov/site/nypd/about/leadership/commissioner.page#:~:text=Donlon,Adams%20on%20September%2013%2C%202024.

►En NY peledeces hablan de pedir por aclamación a FJG: No hay dudas de que el precandidato presidencial del PLD y miembro del Comité Político (CP), Francisco Javier García, durante su periplo por EUA la semana pasada, tuvo excelente acogida (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts) como si fuera el seguro candidato ganador de las próximas elecciones. ¡Uff! Veamos: Fue recibido en el aeropuerto JFK-NY (miércoles 6) por una amplia comisión de dirigentes y militantes del PLD. Ese mismo día hizo una concurrida rueda de prensa en el restaurant Casa del Mar, en El Bronx, y entre otras cosas expresó: “El PRM no saber gobernar, sí hacer oposición y lo que tocan lo dañan. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=5354. El jueves, fue recibido por el reverendo Rubén Díaz, junto a Ministros, Obispos y Pastores, proclamando el religioso: “FJG tiene porte de presidente, el PLD debe escogerlo como su candidato” Ver = https://elnuevodiario.com.do/reverendo-diaz-afirma-en-ny-fjg-tiene-porte-de-presidente-y-el-pld-debe-escogerlo-como-su-candidato/. En la noche, efectuó un encuentro con el 90 % de la estructura del PLD-NY en el restaurant Casa del Mar, en El Bronx. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=HTtI1dHuhcE Al salir del local, muchos dirigentes manifestaron a este reportero, pidiendo reservas de sus identidades, que el partido debe escogerlo por aclamación, porque reúne las condiciones en ser el mejor precandidato; para el partido fortalecer su candidatura desde ya e ir al compás con otras entidades; enviar un mensaje de unidad monolítica dentro de la entidad; se diiicen al oído los “compañeros”. El viernes, sostuvo encuentros con empresarios, religiosos, comerciantes, profesionales, comunitarios y ex dirigentes políticos ….. ¡Bueeeno! Similares situaciones se dieron en Boston, Filadelfia y Nueva Jersey, donde FJG concluyó su estadía en USA.

►Un éxito periplo Javier García: El presidente de la seccional del PLD-NY, Luis Lithgow, afirmó que el periplo realizado por el precandidato presidencial del partido morado, Francisco Javier García, por la circunscripción 1-USA (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts) fue todo un éxito. “Reagrupó la organización, con la asistencia de un 90 % de la estructura de la entidad en los lugares que visitara”; “los compañeros han sentido la moral en alto y levantar su estigma”. “Nos hemos comprometido trabajar por la unidad y fortalecimiento del partido para convertirlo en opción de poder en el 2028”. El dirigente nacional y miembro del Comité Político (CP), Robert de la Cruz, sostiene: “Francisco Javier sabe cómo ganar, sabrá como gobernar”. ¡Ay, ay, ay!

►¿Hospital RD curando paciente con Parkinson?: Dominicanos en esta ciudad se sienten emocionados y llenos de alegría al conocer la noticia de que el Hospital Metropolitano de Santiago -HOMS- (privado de alta tecnología) curó a un paciente de la enfermedad de Parkinson, un trastorno del cerebro que provoca movimientos involuntarios o incontrolables, como temblores, rigidez y dificultad con el equilibrio y la coordinación. Por lo general, los síntomas comienzan poco a poco y empeoran con el tiempo. Diiicen, muchos de los quisqueyanos que tienen familiares con la enfermedad en la Gran Manzana que van para allá. Para ellos, la dirección del Hospital: Autopista Juan Pablo Duarte Km. 28, a la entrada de Santiago, con 400 camas, abierto 24/7, y teléfono = 1-829-947-2222.

►Siguen oliendo donde guisan: Muchos seguidores de diversos partidos políticos dominicanos en NY que apoyaron al PRM en las elecciones pasadas ya están gruñendo como un “canino Pitbull” porque no le han conseguido nada y sin esperanza, diiicen. En RD están que los punchan y no votan sangre, y también en la Gran Manzana. Yes, yes, yes. ¡Bueeeno! Ver: https://elnacional.com.do/aliados-al-prm-espera-de-ser-colocados-en-el-gobierno/

►Elegirán nuevos miembros CC-PLD en exterior: El próximo domingo 17, el PLD escogerá a 20 nuevos miembros del Comité Central (CC) en todo el exterior (EUA, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y Europa) los cuales se sumarían a los aproximadamente 35 existentes. Se inscribieron 88 compañeros. Requisitos: Mostrar lealtad al partido, capacidad de dirección, ser miembro del PLD con una permanencia mínima de 5 años ininterrumpidos, ser o haber sido presidente de Comité Intermedio, de la dirección del PLD en las seccionales, activista nacional, subsecretario o enlaces en seccionales, coordinador de una corriente gremial o haber sido o ser delegado ante una JCE. De los nuevos 20 miembros, en NY serán escogido 7. Actualmente en el estado neoyorkino son miembros del CC: Frank Cortorreal, Francisco Fernández, Nelson Collado, Carmen Germosén, Pedro Pablo Zorrilla, Miguel Suriel, Elizabeth Fernández, Rafael Augusto González, Gregorio Malena, Víctor Comprés, Emiliano Pérez, Joel Martínez, Luis Lithgow, David Cordero, María Bello, Luis Padilla, Rafael Encarnación, Francisco Francisco, Francisco Félix Rodríguez, Elizabeth Fernández, Joel Martínez. La comisión organizadora del congreso es la responsable del montaje, en coordinación con la secretaría del dominicano en el exterior.

►Errar es de humanos, rectificar es de sabios: El poeta inglés Alexander Pope, uno de los más reconocidos del siglo XVIII, manifestó: “Errar es de humanos, perdonar es divino, y rectificar es de sabios”, que muestra la necesidad de ser indulgentes con los errores y de enmendarlos cuando se descubre que se ha cometido un error. Entérate NY publicó la semana pasada lo siguiente: Las organizaciones que en las elecciones pasadas obtuvieron más del 5% de los votos recibieron un 80% de $: PRM, PLD, FP y PRD, a razón de RD$504 millones a cada uno en el 2024. Los que obtuvieron más del 12% de los votos: PRSC, AlPaís, DxC, PUN, BIS, PHD, PCR, a razón de RD$43 millones 213,714,29 a cada uno en el 2024. Los que obtuvieron más del 8% de los votos: PRSD, Moda; Frente Amplio, APD, PP, PLR, PPC, PQDC, UDC, PAL, FNP, PRI, PDP, PNVC, OD, a razón de RD$13 millones,058,570.49 a cada uno en el 2024. Mientras al partido Verde = RD$5 millones 537,495.08 en el 2024. Asimismo, al MIUP, MCNPC y MA = RD$82 mil 649.18 a cada uno en el 2024. Todo a nombre de la democracia. Fiesta y mañana gallo ¡Uff! En vez de decir: Las organizaciones que en las elecciones pasadas obtuvieron más del 5% de los votos recibieron un 80% de $: PRM, PLD, FP y PRD, a razón de RD$504 millones a cada uno en el 2024. Los que obtuvieron más del 1% y menos del 5% de los votos válidos recibieron el 12% del dinero asignado: PRSC, AlPaís, DxC, PUN, BIS, PHD, PCR, a razón de RD$43 millones 213,714,29 a cada uno en el 2024. El restante 8% de $ se distribuyó entre los que obtuvieron de un 0.01% a 1% de los votos: PRSD, Moda; Frente Amplio, APD, PP, PLR, PPC, PQDC, UDC, PAL, FNP, PRI, PDP, PNVC, OD, a razón de RD$13 millones,058,570.49 a cada uno en el 2024. Mientras al partido Verde = RD$5 millones 537,495.08 en el 2024. Asimismo, al MIUP, MCNPC y MA = RD$82 mil 649.18 a cada uno en el 2024. Todo a nombre de la democracia. Fiesta y mañana gallo ¡Uff!

►¿Y cuántos enviaron esos partidos a dirigencia NY? Lectores de Entérate NY en Queens nos escriben. Ni quito ni pongo. Veamos: Ante lo$ monto$ económico$ -¡Uff!!- que la JCE entregara en las pasadas elecciones a los partidos reconocidos y participaran en el proceso electoral, con mucho accionar en NY, con 273,523 quisqueyanos aptos para votar en el estado, más votos que 5 provincias juntas en el país caribeño y sobran votantes. Dajabón (52,824); San José de Ocoa (52,519); Santiago Rodríguez (49,639); Elías Piña (45,337); e Independencia (38,238) para un total de 238,557 sufragantes, quedando a favor de NY la suma de 714 votos. Sin embargo, diiicen, la dirección de muchas de esas organizaciones mantuvo su$ compromiso$ con su dirigencia política neoyorkina como Balaguer: “Ciego, Sordo, y Mudo”. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Como siempre, atajando en el exterior para ellos enlazar en RD”.

►Ydanis donará RD$1 millón: Los dominicanos debemos felicitar a Ydanis Rodríguez por ser escogido para el “Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta”, durante su sexta entrega, y el millón de pesos por el Premio lo donará a la Fundación Monumento Viviente. El primero en ganarlo fue el prestigioso médico en NYC, Rafael Lantigua. Ydanis, comisionado del Departamento de Transporte NYC (DOT), supervisa más de 5,500 empleados, un presupuesto operativo anual de US$1,400 millones y un presupuesto de capital de 10 años de US$33.000 millones. Rodríguez es el primer latino y la segunda persona de color en ocupar el cargo en la Gran Manzana. Para escogerlo el jurado valoró sus aportes a la salud, educación, su labor social y altruista en favor de la comunidad en NYC, su rol político y por cofundar escuelas en beneficio de dominicanos. Detalles: 1- Ydanis gana Premio Oscar de La Renta. Anuncia que el premio en $ lo donará a la Fundación Monumento Viviente = https://almomento.net/ydanis-rodriguez-gana-premio-oscar-de-la-renta-al-emigrante/ 2- Cancillería anuncia Premio Oscar de la Renta a dominicanos en exterior con RD$ 1 millón = https://elnuevodiario.com.do/cancilleria-anuncia-premio-oscar-de-la-renta-a-dominicanos-en-exterior-con-rd-1-millon/ 3- Comisionado Transportación NYC (DOT) = https://www.nyc.gov/html/dot/html/about/bio-commissioner.shtml

►De la embajada USA en RD: Fallecimiento de un ciudadano estadounidense. La Sección Consular de la Embajada de USA puede ofrecerle servicio y asistencia invaluable cuando fallece uno de sus seres queridos en la RD. Cómo funciona el proceso y que podemos hacer para ayudarles en momentos de tanta dificultad = https://do.usembassy.gov/es/services-es/fallecimiento-de-un-ciudadano-de-estados-unidos/

►Un valor dominicano en NY: María Quetell, una dominicana de pura cepa que lleva ese apellido de casada, es 100×100% una activista comunitaria que viene brindando un extraordinario servicio a sus connacionales en NYC desde “La Cámara de Comercio de Mujeres de NY” = www.nywcc.org … 212-491-9640 y Fax: 212-491-6019 que dirige la también quisqueyana Kenia Abreu, con ubicación en el 1524 de la avenida Ámsterdam, entre las calles 133 y 136, en el Alto Manhattan, para empoderar los grandes y pequeños negocios. María, conocida por la mayoría de activistas comunitarios, profesionales y líderes políticos criollos en la Gran Manzana, lleva décadas sirviendo desde otras instituciones (Asamblea Estatal-NY; Consulado RD-NY; Concejo Municipal y en el campo de la belleza). Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “María, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El pan más caro del mundo lo hacen en la panadería Pan Piña, famosa por su pan hecho con oro y fundada en 1940, en Algatocín, en la Serranía de Ronda, Málaga-Andalucía, en España. Su cocción tarda más de 12 horas. Aunque cuenta entre sus ingredientes con oro, este metal precioso no añade ningún sabor raro al producto, pero un pan de unos 400 gramos puede costar casi 1.500 euros (equivalente a más de 90 mil pesos dominicanos). El uso de oro comestible en la gastronomía no es nuevo, pero su aplicación en el pan es una novedad que ha capturado la atención de los amantes del lujo. Este metal precioso no solo añade un toque visual impresionante, sino que también simboliza la opulencia y la exclusividad. Ver = https://mui.kitchen/noticias/El-Pan-mas-Caro-del-Mundo-un-lujo-banado-en-oro-y-sabor-20241026-0002.html

►Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó este una guía con recomendaciones para una “dieta sana”, que incluyen consumir entre un 10-15 % de proteínas y un 15-30 % de grasas, con respecto al total de calorías consumidas en el día. Ver = https://eldia.com.do/oms-define-la-dieta-sana-hasta-un-15-de-proteinas/

►Servicio comunitario: Antes de abordar un vuelo, averiguar qué puedes y qué no se puedes llevar en el avión, es decir qué llevar en el equipaje de mano y en el equipaje facturado. Más información. Ver: https://www.tsa.gov/

►Sobre el español: Mequetrefe = persona entremetida,

►Dólar y euro hasta este domingo 10: Compra del dólar 59.48 y venta 60.35 Compra euro 63.23 y venta 66.61

►Combustibles: Del 9 al 15 de noviembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

