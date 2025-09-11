Enfermeras marchan en la RD en reclamo de mejoras laborales

Santo Domingo, 11 sep.- Enfermeras dominicanas marcharon desde la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia hasta el Palacio Nacional, en demanda de nombramientos, pensiones, incentivos y otros beneficios pendientes, trascendió hoy.

Durante la protesta, las profesionales denunciaron que agentes de la Policía Nacional obstaculizaron la movilización y lanzaron bombas lacrimógenas.

Nosotras tenemos permiso; en otras ocasiones hemos recibido un trato adecuado, pero no ahora, declaró Delta De La Cruz, presidenta del Colegio de Enfermería.

Las manifestantes recordaron al presidente de la República, Luis Abinader, su promesa de garantizar al personal las mismas reivindicaciones que reciben los médicos.

En ese sentido, expresaron que solo lograron el aumento salarial correspondiente, pero está pendiente la reclasificación y el pago por el tiempo de servicio.

Aseguraron que continuarán las movilizaciones hasta que se atiendan sus demandas.

La marcha se enmarca en una serie de protestas impulsadas por los gremios del sector salud en los últimos meses, que buscan llamar la atención de las autoridades sobre las condiciones laborales y salariales del personal sanitario en el país.

El Colegio de Enfermería reafirmó su disposición a mantener el diálogo, pero exigió que las medidas pendientes se implementen de manera inmediata.

of-am