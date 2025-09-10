Energas anuncia encendido una planta aportará 130 megavatios

SANTO DOMINGO. – Energas anunció el encendido de su cuarta planta de generación a gas natural que aportará 130 megavatios al Sistema Eléctrico Interconectado, marcando un paso trascendental en el fortalecimiento del sistema energético nacional.

La unidad es la Energas 4, ubicada en San Pedro de Macorís. Esta nueva planta eleva la capacidad total instalada de la compañía a 430 megavatio, en respuesta a la creciente demanda energética del país.

Con una inversión de RD$13,420 millones, este proyecto es también un motor de desarrollo económico y social, generando más de 600 empleos directos en la fase de construcción, dinamizado la economía local y creado nuevas oportunidades para la comunidad.

Además, se estima que aportará más de RD$610 millones anuales en impuestos, al tiempo que reducirá costos energéticos y mejorará la competitividad del país, con ahorros de más de RD$15,250 millones en subsidios al Estado durante 2025-2026, que se suman a los RD$55,000 millones ya alcanzados desde la conversión de diésel a gas natural en 2020.

Roberto Herrera, gerente general de la empresa, manifestó que en un contexto en el que el consumo eléctrico se intensifica y el sistema requiere soluciones robustas, seguras y sostenibles, Energas 4 representa una respuesta estratégica para garantizar estabilidad, eficiencia y mayor resiliencia.

Expresó que su flexibilidad asegura un suministro continuo incluso durante mantenimientos programados y ofrece al país una fuente confiable de generación con menor impacto ambiental.

Destacó que este logro refleja el compromiso de la empresa, el de su equipo humano y la confianza renovada de sus accionistas en el futuro energético del país. “La puesta en marcha de Energas 4 es una muestra clara de la visión de largo plazo de nuestros socios y de su apuesta por el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

“Esta nueva unidad no solo incrementa nuestra capacidad de generación, sino que constituye un pilar clave en la transición hacia fuentes más limpias y competitivas, reafirmando nuestro compromiso con un país más próspero y un futuro energético más sostenible y eficiente”, afirmó.

Precisó que, en materia ambiental, Energas 4 reforzará el compromiso de la compañía con la sostenibilidad al evitar la emisión de 200,000 toneladas de CO₂ por año. Este beneficio se suma a las 400,000 toneladas métricas anuales de CO₂ ya evitadas desde 2020, gracias a la conversión a gas natural, lo que en conjunto representa una reducción del 60% en la huella ambiental de la empresa.

Dijo que su impacto equivale a sembrar 4.5 millones de árboles o retirar de circulación más de 340,000 vehículos.

“Con Energas 4, la compañía reafirma su liderazgo en la transformación energética nacional, garantizando un suministro más limpio, confiable y competitivo, en línea con los objetivos de sostenibilidad y crecimiento de la República Dominicana” indicó.

