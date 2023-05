Encuesta canadiense favorece a Guido en PRM (OPINION)

Una reciente encuesta de la firma canadiense “Political Marketing Studies”, realizada a nivel nacional entre miembros y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno, revela que el doctor Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial de esa organización, encabeza la preferencia en 17 provincias y empata en el Distrito Nacional.

La investigación señala que se tomó una muestra representativa de 1200 personas (todas vinculadas al PRM), con un margen de error ascendente al 3%.

De los perremeístas encuestados el 42% dijo que sufragaría por el doctor Gómez Mazara, el 35% por Luis Abinader y un 5% por el ingeniero Ramón Alburquerque, mientras un 18% expresó estar indeciso.

El 46% mostró insatisfacción con la gestión de gobierno del actual jefe de Estado. Los resultados de esta investigación de opinión otorgan 6 puntos porcentuales adicionales a Guido, con respecto al último estudio realizado en el mes de octubre de 2022, que ofrecía un 36%.

Este último estudio, hecho entre el 22 y el 29 de abril, ofrece un hallazgo importante y consiste en que la mayoría del 18% que dijo estar indeciso se trata de perremeístas que ocupan empleos públicos y se resisten a divulgar su simpatía interna en torno a las elecciones primarias a celebrarse el 2 de octubre del presente año, bajo la organización de la Junta Central Electoral.

Se colige que la mayoría de ese 18% podría sufragar, pero es lo que se denomina voto silente.

Lo más importante de esta encuesta es que viene a desenmascarar todas las manipulaciones periodísticas que se vienen haciendo. Es cierto que el PRM está en primer lugar, pero es grosero y perverso el presentar un escenario electoral único entre Luis, Leonel y Abel, donde Luis está en primer lugar y Leonel en segundo. Es una forma inducir la respuesta. Y peor aún, de preguntarle a la gente: ¿quién quiere que te mate, el tigre o el león?Y es que entre Luis y Loenel no se percibe diferencia ideológica ni ética, es casi colocar a una persona en un callejón sin salida.

Fíjense que la oposición de Leonel Fernández se limita al costo de la vida, no trata otros temas y nunca se refiere a los fideicomisos, porque detrás están los intereses de la oligarquía, la cual procura adueñarse de los patrimonios que todavía le quedan al Estado.

Toda encuesta que no presente los diferentes escenarios que podrían darse carece de rigor científico. Así de sencillo.

Solo el multimillonario capítulo de publicidad gubernamental y el bocinaje pagado permite que un candidato llegue a La Vega sin pasar por Bonao. Y en Bonao no lo van a dejar pasar. Me refiero a que Luis Abinader no tiene forma de ganar las primarias del PRM. Los perremeístas disgustados, que son mayoría, solo esperan el 2 de octubre para el gran desquite contra el presidente incumplidor, el que se declaró presidente de los empresarios.

En el periodismo se usa mucho la objetividad selectiva o selección y combinación de características, de la cual habló y escribió, en la década de los 70, el comunicólogo venezolano José Antonio Mayobre Machado. De 7 temas tratados cinco pueden ser verdades, pero hay dos mentiras. Esas dos mentiras, sin embargo, se meten de contrabando como si fuesen verdades y son tan poderosas que la gente termina creyendo las supuestas “7 verdades”.

Es un procedimiento manipulativo que se usa en la abogacía para defender a personas imputadas de delitos, pero mucho más en el periodismo para crear opinión pública y proyectar percepciones.

Es verdad, reitero, que el PRM está arriba y puede quedarse en el poder en el 2024, pero también es verdad que el candidato de ese partido se decide en las primarias del 2 de octubre, en la cual se proyecta un escenario desfavorable para el presidente reeleccionista, que se apartó del programa de gobierno, que mandó a cerrar la escuela de cuadros del PRM, que prioriza fideicomisos públicos de los cuales nunca habló en la campaña electoral y evade como el “diablo a la cruz un debate electoral interno con Guido Gómez Mazara. ¿Por qué no confronta ideas con Guido si él es un hombre tan transparente y bien intencionado?