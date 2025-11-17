Vea aquí al Presidente Abinader en «La Semanal con la Prensa»

Abinader La Semanal de este lunes .


ALMOMENTO.NET retransmite la rueda de prensa del presidente Luis Abinader «La Semanal».

roger
roger
1 hora hace

Gran vaina. El va hablar de NARCO PRM?

Wilkin
Wilkin
35 minutos hace
Responder a  roger

Afuera están y afuera se quedarán. PRM 💪💪💪💪💪💪

Pepin
Pepin
1 hora hace

LEONEL , DANILO ,,, CLARO QUE USTEDES ESTAN OPUESTOS Y DICEN QUE EL PAIS VA EN POMPA ABAJO !!! ,,CIERTO NO ESTA ENTRANDO EL $$$$$ DE LAS DROGAS QUE EL USTEDES VENDEN ,, LOS GRINGOS LOS ESTAN DESTRUYENDO BOMBANDEANDOLES LO QUE DESEAN VENDER Y EN EL PAIS LOS ESTAMOS CORRALANDO. QUIEREN GANAR, PERO CON EL $$$ SUCIO DE LA DROGA QUE VENDEN . AQUI SE REQUIERE TAMBIEN PENA DE MUERTE !

Adalberto
Adalberto
1 hora hace

QUE ESPERAN ?💪💪CUANDO INSTITUIRAN LA PENA DE MUERTE ( ESTILO TRUMP), EN REP DOM TODO AQUEL APRESADO Y DECLARADO CULPABLE DE TRANSPORTAR O VENDER COCAINA , MARIHUANA ,»DROGAS » >
QUE ESPERAN ? DEBEN IMPLEMENTAR UN GRUPO INTERNACIONAL , NO CONGRESO NI DIPUTADOS, SINO INTERNACIONAL YA QUE LOS NARCOS SON LOS PEJES GRANDES Y TUMBARAN LA SUGERENCIA A IMPLEMENTACION. TRUMP QUE SIGA BOMBARDEANDO y LE DE MANDATO A ABINADER DE IMPLEMENTAR !

