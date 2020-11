En el mundo abstracto de las palabras

Antes el habitante ordinario de la ciudad se nutría de papeles. De papel periódico, de papel sanitario durante todo el día. El periódico con el desayuno era una pose de burgués, anuncios por los correos, tiras de papel en la oficina, millones de datos en millones de archivadores.

En estos momentos difíciles de la humanidad mientras no dormimos acumulamos una cantidad de papel que será para la posteridad pirámide y esfinge en un solo rollo. Ya el contacto con las cosas casi desaparece. Cuando no estamos reduciendo a la gente a fórmulas, estamos ocupados reduciendo la, experiencia no sólo a palabras, sino a formas fijas de palabras. Hemos llegado al punto que hacemos uniformes las emociones y los sucesos, de la misma manera que uniformamos el tamaño de las tuercas y de los pernos. El titular del periódico tiene su propia y limitada dicción; la prosa de las revistas su estilo uniforme. Cada sujeto tiene su jerga, inteligible sólo a aquellos quienes concierne.

Muchos se levantan de sus camas con la cabeza llenas de aserrín y esperan como buenos agoreros que les salga su vaticinio como ellos soñaron luego de darse una hartura de mondongo, arroz blanco, tostones y aguacate. Para muchos la meta en la comunicación es algo rápido, pero las expresiones prefabricadas son tan numerosas, tan repetidas y monótonas que nos volvemos indiferentes a su bombardeo.

¿Recuerdan el artículo que escribí sobre la propaganda hace unos días que les serví en bandeja de plata? No nos quedan fuerzas para responder y la comunicación se interrumpe. Ya no existe el milagro del diálogo. Se escuchan por ahí a Bisontes y a Bigañuelos de Villa Juana decir que las estrellas de Haití le indican que un negociante de apellido Bidón ganaría las elecciones, porque luego de darse una hartura de sancocho verde salió parlando tantos disparates al recordar que todos los pájaros de un mismo color vuelan juntos. Propaganda, anuncios, avisos, libros de “superación personal” para cazar incautos nos aburren y cansan, pero no nos hacen mas sabios.

Aceptamos las inundaciones y terremotos como acompañamiento diario del desayuno; el periódico en vez de acercarnos al mundo, nos aísla de él. Percibiendo cada vez menos con la vista de la mente, notamos menos aun la diferencia. Todas las huelgas son magnificas o violentas, así como todos los haitianos son negros y trilingües. Mansos y cimarrones se juntan en Plazas de estercoleros. Poseemos el arte de unir reproducciones gramaticalmente sin perturbar la mente. ¡Viva Trump! ¡Muerte a Bidón! ¡Viva Bidón! ¡Muerte a Trump!

Si alguien habla o escribe de una forma extraordinaria, ya sea clara o sencillamente, nos sorprendemos como si se nos despertara el momento, y, a pesar de su lucidez, no comprendemos mejor. Nos hemos sumergido en masa en la algarabía de las cosas olvidadas.

Quizá no sea tan aventurado suponer que el temor moderno de eludir la realidad por medio de las artes y la exigencia de rudeza, crueldad, verdadera guerra, y sangre que se percibe en todo, desde historietas a trasmisiones radiadas, son indicios del intento de abrirse camino a través de la muralla china de las palabras y revivir la luz mortecina de la imaginación. Cómo puede esto conducir a algo que no sea utilizar la conmoción hasta que lo peor nos parezca poca cosa es difícil de comprender.

En este callejón sin salida, como diría un amigo escritor que nunca aterriza, es bueno regresar al manantial de principios vivientes que uno le gustaría ver más extensamente explotado. Me refiero a H. L. Mencken en su The American Lenguage.

Estoy seguro que con ello habrá mas cabezas y cerebros repletos de sabiduría y menos cerebros repletos de semen y menos mentes femeninas llenas de técnicas sexuales y vibradores sin conocer un ápice de lo que es el amor como diría mi amor de otro, Ángeles Roselló la que inmortalizó a la curiana en Constanza.

Ya estamos cansados de traducciones huecas llenas de silogismos, pero que su final será amargo como el ajenjo. Eso ninguna estrella me lo ha indicado y mucho menos una hartura de mondongo con arroz blanco, tostones, y aguacates.

¡Oh, se me olvidó el Tabasco para recordar a un bato llamado “Bebe” y amigo de mi pana full, ¡Noel R. Pérez!

