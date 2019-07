En Consulado dominicano en Bogotá sólo laboran venezolanos y colombianos

Por MANUEL TEJADA GOMEZ

BOGOTA.- Varios integrantes de la comunidad dominicana que residen en la capital colombiana han extendido su queja hasta la Asociación de Dominicanos Residentes en Colombia (ADOREC), en el sentido de que, cuando van al consulado esperan que los atienda un compatriota, pero, se sienten decepcionado porque quien los recibe es un nacional venezolano o colombiano.

“No tenemos ningún prejuicio con los venezolanos y colombianos, por el contrario, nos llevamos muy bien con ellos y los queremos, pero, si en colombiano va su consulado en República Dominicana lo atiende un colombiano, así nosotros queremos que nos atienda uno de nuestra patria”, expresó uno de los dominicanos que reside en Bogotá.

Otro compatriota que reside en Bogotá hace poco tiempo y que fue por primera vez al consulado dijo a través de un mensaje por WhatsApp: “Mire señor Manuel fui al consulado dominicano y yo no vi presencia dominicana ahí, yo lo que vi fue colombianos y venezolanos, entonces nosotros no tenemos quien nos oriente allá cuando nosotros vamos, ahí no hay un dominicano ni nada de eso”.

Es preocupante que en nuestro consulado no se sienta la presencia de un vicecónsul o del mismo cónsul, quien supuestamente está en una misión en dominicana, y que puedan representar a la diáspora y que a la vez puedan ofrecer información del país a cualquier colombiano que llama al consulado para esos fines, más en estos momentos en que pueda surgir alguna inquietud relacionada con nuestro turismo.

Por demás, en Bogotá residen varios compatriotas que bien pueden realizar una mejor labor de representación de nuestro país y que pueden ser contratados cuando el se necesite de un personal adicional al que ya está nombrado desde República Dominicana.