Invertirán US$2,300 millones en un cable eléctrico entre PR y RD
SAN JUAN.- La empresa Siemens Energy formará parte del grupo a cargo del desarrollo del propuesto cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y la República Dominicana, anunció el presidente de Caribbean Transmission Development Company (CTDC), Rafael Vélez Domínguez.
Siemens Energy, con base en Alemania, ha estado involucrada por años en el sistema eléctrico de Puerto Rico, sirviendo como consultor de la Autoridad de Energía Eléctrica en el desarrollo del Plan Integrado de Recursos, así como a cargo de proyectos de infraestructura. Recientemente,recibió el contrato para suplir dos unidades de respuesta rápida que Genera PR instalará en los predios de la central Costa Sur, en Guayanilla.
El Proyecto Hostos, como CTDC ha denominado la propuesta interconexión entre Puerto Rico y el vecino país, permitiría transmitir 700 megavatios (MW) de energía en ambas direcciones.
La empresa vislumbra que el proyecto –con una inversión estimada de US$2,300 millones– entre en operación para 2031, beneficiando inicialmente al sistema eléctrico de Puerto Rico, que sufre de recurrentes déficits de producción de energía.
“Contar con Siemens Energy como aliado refuerza la confianza y viabilidad de Proyecto Hostos. Su trayectoria global y su capacidad tecnológica nos permiten dar pasos firmes hacia un proyecto histórico para el Caribe”, expresó Vélez Domínguez, presidente y fundador de CTDC, vía comunicado.
El l cable iría acompañado con las construcciones de una planta de ciclo combinado y una finca solar en la República Dominicana, cuya generación eléctrica se destinaría exclusivamente a alimentar la línea submarina de transmisión hacia Puerto Rico.
(Con información de El Nuevo Día)
Si leen el ultimo parrafo, veran que el susodicho cable, viene acompanado con una planta productora de energia, y paneles solares, o sea los boris no van a chuparse el “chin” de kilovatios nuestros, sino que producen y se la llevan por el dable
Puerto Rico le vendera energia electrica a RD, pero PR sufre apagones historicos. Republica Dominicana le vendera energia electrica a Puerto Rico, pero RD tiene una crisis energetica que desespera a los dominicanos. Este negocio es lo mas parecido a la caminata entre borrachos: uno se agarra del otro para no terminar en el suelo.
Señor llevate a este narcotraficante de Abinader al infierno.
Antes de hacer esta inversión deben garantizar la electricidad del país que no pestañe sacar la mafia eléctrica y electricidad gobierno que tome el control total de la electricidad si usted no tiene capacidad para gerencial la electricidad tampoco es un buen presidente
Tanta deficiencia energetica a nivel nacional y están pensando en venderle energia a Puerto Rico y de donde saldrá
O sea que desde la república Dominicana le van a vender electricidad a Puerto Rico 🤔 y no le sería más beneficioso vendérsela a la misma República Dominicana, porque se ahorrarían más de 400 kilómetros de cableado submarino, o en su defecto la finca energética que pretenden construir en el país, no sería más factible que la construyan en el mismo Puerto Rico, no entiendo, creo que en esta negociación como siempre hay un maco y un maco PEMPEN
En materia de Energía Eléctrica, Un muerto no puede dar vida a otro difunto.
El departamento de control ambiental le negó el permiso de operación a la empresa Siemens Energy en Puerto Rico debido a los altos niveles de contaminación. Por tales razones quieren operar desde Rep. Dominicana el interés por el dinero vale más que la vida de la gente.
Este gobiernazo tiene cinco años engañando al todo un pais con publicidad mostrenca sin que se vea el mas minimo rubor de su parte. Ahorita le preguntan en LA Semanal y da unas respuestas que nadie entiende pero logra su objetivo: Se buscan unos cuantos millones el y sus socios, sacados de las costillas del pueblo. Y asi habla de anticorrupcion
BUEEENO HAY QUE SER EXCELENTE SABIO PARA PODER DECIFRAR ESTE ROMPE CABEZA ELECTRICO. CUANDO SANTO DOMINGO RECIBES APAGONES DIARIOS, COMO RAYOS LES VAN A DAR LUZ A PUERTO RICO. ESTO ES MUY CONFUSO. DEBEN EXPLICARLES AL PAIS. ESTA SITUACION….. EL NAVEGANTE.
Excelente le vamos a comprar electricidad a puerto rico para acabar con los apagones. Para eso fueron los préstamos que cogió la tayota.
Bien por dominicana la venta de electricidad a puerto Rico
SEÑOR PRESIDENTE LA VERDAD QUE NO ENTIENDO ESTE PROYECTO. USTED VE QUE EL PUEBLO A PUNTO DE HACERLE UN LIO POR LOS APAGONES Y EL ALTO COSTO DE LA COMIDA Y USTED EN VEZ DE TRATAR DE MEJORAR ESTOS DOS RENGLONES DIQUE VA A ENVIAR ELECTRICIDAD A PUERTO RICO INVIRTIENDO 2,300 MILLONES DE DÓLARES EN VEZ DE INVERTIR ESE DINERO EN PROYECTOS AGRARIO Y REFORZAR LA PRODUCCION DE MAS ELECTRICIDAD. EXPLÍQUELE MEJOR AL PUEBLO JEFE.
eso es un projecto privado
de donde le vamos a pasar corriente a puerto rico
si aqui no hay ????
Buen dia.
EXCELENTE IDEA la interconexión, pero no sé de donde van a salir los 700MW para transmitir porqué ni hay luz en RD y tampoco en PR.
Pero cuál luz si no tenemos luz nosotros ahora para vender a puerto rico vergüenza debes darle al pedazo de presidente qué tenemos ponerse a éso
No entiendo este disparate de reportaje. Tengo entendido que, según los medios de prensas boricuas, la crisis eléctrica en Puerto Rico es más severa que aquí, principalmente en las regiones de San Juan, Mayagüez y Bayamón.
Este es el origen del problema de los apagones , Arruinader va hacer negocios con la capacidad energética del pais para venderla a PR y dejar RD apagada mientras el engorda sus bolsillos. Aqui debe haber consecuencias y trancar a ese bastardo .