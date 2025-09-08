Invertirán US$2,300 millones en un cable eléctrico entre PR y RD

SAN JUAN.- La empresa Siemens Energy formará parte del grupo a cargo del desarrollo del propuesto cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y la República Dominicana, anunció el presidente de Caribbean Transmission Development Company (CTDC), Rafael Vélez Domínguez.

Siemens Energy, con base en Alemania, ha estado involucrada por años en el sistema eléctrico de Puerto Rico, sirviendo como consultor de la Autoridad de Energía Eléctrica en el desarrollo del Plan Integrado de Recursos, así como a cargo de proyectos de infraestructura. Recientemente,recibió el contrato para suplir dos unidades de respuesta rápida que Genera PR instalará en los predios de la central Costa Sur, en Guayanilla.

El Proyecto Hostos, como CTDC ha denominado la propuesta interconexión entre Puerto Rico y el vecino país, permitiría transmitir 700 megavatios (MW) de energía en ambas direcciones.

La empresa vislumbra que el proyecto –con una inversión estimada de US$2,300 millones– entre en operación para 2031, beneficiando inicialmente al sistema eléctrico de Puerto Rico, que sufre de recurrentes déficits de producción de energía.

“Contar con Siemens Energy como aliado refuerza la confianza y viabilidad de Proyecto Hostos. Su trayectoria global y su capacidad tecnológica nos permiten dar pasos firmes hacia un proyecto histórico para el Caribe”, expresó Vélez Domínguez, presidente y fundador de CTDC, vía comunicado.

El l cable iría acompañado con las construcciones de una planta de ciclo combinado y una finca solar en la República Dominicana, cuya generación eléctrica se destinaría exclusivamente a alimentar la línea submarina de transmisión hacia Puerto Rico.

