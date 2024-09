Empresa de biotecnología gana US$160,000 en Semana del Clima

La entrega del premio

NUEVA YORK.- SOS Biotech, organización emergente en la biotecnología azul con sede en la República Dominicana, ha sido seleccionada como uno de los 30 equipos ganadores de MIT Solve 2024, un programa de innovación global del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Este reconocimiento llega después de un proceso competitivo con más de 2,200 aplicaciones de 130 países. SOS Biotech, dirigida por su CEO y fundador, Andrés Bisonó León al igual que su CTO y cofundadora Elena Martínez Martínez, presentó su innovador proyecto ante una audiencia de filántropos, líderes mundiales e inversionistas durante el Solve Challenge Finals en la Semana del Clima de Nueva York, celebrada en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La empresa recibió varios reconocimientos los cuales incluyen una totalidad de premio no rembolsable equivalente a USD $160,000. Esta totalidad se compone en un premio de USD $10,000 por MIT Solve, USD $100,000 del Premio Wavemaker de Schmidt Marine Technology Partners y USD $50,000 del Premio Climate-Positive and Equitable Food Systems, apoyado por la Fundación Seeding the Future Van Lengerich.

Con estos fondos, SOS Biotech podrá escalar sus operaciones, expandir su impacto y seguir desarrollando su cartera de productos innovadores derivados de algas marinas. SOS Biotech ya tiene en el mercado productos para la industria de la agricultura Marine Symbiotic, un bioestimulante agrícola que ayuda a reducir el uso de fertilizantes sintéticos y mejora la resiliencia de los cultivos frente a condiciones climáticas extremas.

Elena Martinez Martinez, CTO, expresó: «Creemos en el poder transformador de la economía azul para desbloquear el desarrollo sostenible en el Caribe y más allá. Al convertir el sargazo invasivo en recursos valiosos, no solo abordamos una crisis ambiental, sino que también posicionamos a la región como un Hub Azul global de innovación y oportunidad.» Además del apoyo financiero, SOS Biotech participará en un programa de nueve meses con MIT Solve, donde recibirá mentoría y acceso a recursos adicionales para seguir avanzando en su misión de promover el desarrollo sostenible y contribuir a la seguridad alimentaria en la región.

Durante su visita a la ciudad de Nueva York, su empresa hermana SOS Carbon, dedicada a la recolección y desarrollo de cadena de suministro del sargazo en el Caribe, bajo el liderazgo de su CEO Andrés Bisonó León, fue seleccionada como finalista en los Youth Ecopreneur Awards 2024 del programa del International Trade Center (ITC). Además, Andrés participó en un panel durante la NYC Climate Week con lideres globales como la Chief Sustainability Oficer de Walmart y de HSBC, reafirmando su compromiso con la innovación y el liderazgo establecido en la Acción Climática. SOS Carbon y SOS Biotech consolidan su papel como pioneros en la economía azul y el desarrollo sostenible con una escala global.

Esta serie de reconocimientos y logros coloca a SOS Biotech y SOS Carbon a la vanguardia de la sostenibilidad en la región del Caribe, marcando un nuevo capítulo en la creación de soluciones innovadoras para los desafíos ambientales globales.

of-am