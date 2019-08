Emplaza a Polanco demostrarle que no hizo declaración en programa TV

Ramón Mercedes y Yomare Polanco

NUEVA YORK.- El periodista Ramón Mercedes emplazó públicamente al director del sector externo en ultramar del precandidato presidencial Gonzalo Castillo, doctor Yomare Polanco, a demostrarle que no es cierto que dijo en un programa de televisión “que si no es Gonzalo que sea Abinader”.

Mercedes hizo el emplazamiento en un documento enviado a este medio, para el cual trabaja, luego de que Polanco declarara en rueda de prensa que no es cierto que haya dicho esto y que sus declaraciones fueron adulteradas y mal elaboradas.

Mercedes declaró que su reseña estuvo basada en una entrevista que el político concedió al programa “La Verdad Hablada”, en la cual habló del proyecto de Gonzalo.

“Solo hemos recogido lo que (Yomare) declaró en la entrevista; no estoy escribiendo ni diciendo otra cosa”, y el video no miente, habla por sí solo y demuestra quién habla verdad o mentira», dijo.

En su documento Mercedes señala que no es químico ni político, no pertenece a ninguna organización política ni acciona a favor de ningún precandidato presidencial, y como periodista escribe sobre lo que es noticia y no lo que otros quieran.

“Escribo para más de 20 importantes medios de comunicación en RD desde hace años, y ellos han depositado la confianza en mí porque siempre lo hago ajustado a la verdad. El (Polanco) no solamente me está diciendo mentiroso a mí, sino a esos medios también. Me baso en Juan 8:32, “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, agrega..

“Por eso lo estoy emplazando para que ponga el lugar, día y hora y demostrarle que dijo lo que escribí”, enfatiza.