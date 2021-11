Embajadora RD en EEUU destaca al tenor alemán Jonas Kaufmann

La embajadora dominicana Sonia Guzmán durante el encuentro con el tenor alemán.

Washington, DC.- La embajadora Sonia Guzmán y miembros de la embajada dominicana asistieron al concierto ofrecido por el reconocido tenor Jonas Kaufmann en el Kennedy Center, junto a un grupo de embajadores de la Fundación Sinfonía de la República Dominicana, quienes viajaron a Washington, D.C. con este motivo.

Kaufmann es un tenor alemán de fama internacional, célebre por sus interpretaciones de Wagner, además de ser un distinguido recitalista de canciones de los compositores Schubert, Schumann, Mahler y Strauss.

Aclamado como «el mejor tenor del mundo» por el diario británico The Telegraph, Kaufmann ha interpretado más de 70 papeles en los principales teatros de ópera del mundo. El New York Times lo ha descrito con «notas altas de clarín, la mezcla de virilidad y ternura en su canto», y elogió su «habilidad musical refinada». No solo es un gran técnico vocal, sus interpretaciones también son elogiadas por su impacto dramático. Sus actuaciones y grabaciones le han valido múltiples honores y premios.

El tenor sostuvo un encuentro privado con la delegación dominicana al terminar el concierto a quienes les agradeció por su respaldo y emotiva acogida. Kaufmann agradeció la cálida receptividad del pueblo dominicano.

Previo al concierto, la embajadora recibió en su residencia a los embajadores de la Fundación Sinfonía, que este año celebra 35 años desarrollando actividades para la promoción del arte y el fomento de los estudios de música en la República Dominicana.

También estuvieron presentes el embajador alemán en la República Dominicana, Volker Pellet y representantes del Kennedy Center y la Orquesta de las Américas, entre otros amantes de la música.

