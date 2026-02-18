Embajadora de Estados Unidos visita al Ministro de Defensa RD

La embajadora Leah Francis Campo y el ministro Carlos Antonio Fernández Onofre.

SANTO DOMINGO.– El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, recibió este miércoles la visita de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos.

La reunión se desarrolló en la sede del Ministerio de Defensa y en la misma intercambiaron impresiones sobre temas de interés común, orientados al fortalecimiento de la seguridad, colaboración bilateral y el intercambio estratégico en materia de defensa.

REFORZAR COOPERACION EXISTENTE DE MANERA COORDINADA

Ambas partes resaltaron la importancia de continuar consolidando los mecanismos de cooperación existentes, así como de impulsar nuevas iniciativas conjuntas que contribuyan a la estabilidad y seguridad regional.

«Este acercamiento evidencia el compromiso permanente del Gobierno dominicano y de la Embajada de los Estados Unidos de seguir trabajando de manera coordinada y estratégica en favor del desarrollo y la paz en el hemisferio», según documento remitido a ALMOMENTO.NET.

