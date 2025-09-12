Embajador RD visita presidenta Governatorato del Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO.- El embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, Víctor Suárez Díaz, visitó aquí a Sor Raffaella Petrini, presidenta del Governatorato del Vaticano, quien asumió el cargo el 1 de marzo de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esta posición dentro de la administración civil del Vaticano.

El encuentro, desarrollado en un ambiente cordial y de cooperación, permitió el intercambio de ideas sobre iniciativas destinadas a fortalecer los lazos entre la República Dominicana y la Santa Sede.

Este tipo de reuniones no solo consolidan las relaciones diplomáticas, sino que también abren oportunidades para futuras colaboraciones en proyectos enfocados en el bienestar y desarrollo de las comunidades.

La visita de Suárez Díaz representa un paso positivo hacia el afianzamiento de los vínculos entre ambos Estados, en un contexto marcado por los valores compartidos y la preparación para el Jubileo.