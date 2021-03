Elemy Colomé con todo el potencial para ser nueva cara baloncesto de RD

Elemy Colomé

BOSTON.- Elemy Caridad Colomé nació en Lawrence, Massachusetts y tiene 24 años. Es armadora en el baloncesto de la WNCAA con Syracuse, pero su sangre caribeña le llevó a jugar pelota desde niña, que había sido su deporte favorito.

“Yo jugaba softball desde los seis años. Pero comencé a salir a los parques y a los patios a jugar con mi hermano y todos los muchachos del bloque. Tomé una pelota de basket y fue una sensación especial”, le cuenta en exclusiva Colomé a ESPN Digital.

“Me gustó más, era más movido, más acelerado que el softbol. A mi mamá no le gustaba mucho la idea, porque yo llegaba a la casa con muchos golpes”, se ríe Elemy Caridad.

No obstante, le encantaba jugar con los chicos en la calle. Aunque admite que en momentos sintió discriminación por ser mujer. La veían diferente.

“Al inicio nadie quería jugar conmigo. Los muchachos pensaban que el que me elegía tenía el ‘handicap’. Seleccionarme era una especie de castigo. Pero yo solo quería demostrar mi calidad en la cancha”.

“A veces me decían que yo era una ‘tomgirl’ (una chica que exhibe características masculinas) solo por jugar baloncesto con los chicos. Pero todos en la cancha se fueron dando cuenta de que era buena. Y las cosas fueron cambiando. Toda la atención en cancha estaba en mí y disfruté ese momento”, recuerda Elemy. “El respeto se gana y me lo gané”.

“Mi familia, y mi madre, me han dado mucho apoyo y agradezco por ello. Al inicio mi madre no pensó que yo iba a tomar el baloncesto tan en serio. Que el baloncesto iba a cambiar mi vida, porque nadie en mi familia practica deportes. La ciudad entera de Lawrence me conoce y me apoya, y les agradezco a todos por ellos”.

En 2020, estuvo practicando con la Selección Dominicana, no obstante todas las competiciones fueron suspendidas y lo que está viviendo en 2021 tiene un sabor especial. El combinado nacional se encuentra en el Albergue Olímpico en Santo Domingo, preparándose para el Centrobasket 2021 que se jugará del 24 al 28 de marzo en El Salvador.

Colomé está «feliz» de estar de regreso en el tabloncillo junto a sus compañeras de Selección. Fedombal.

“Estamos muy motivadas. Me hacía mucha falta estar con las chicas. Aunque nos hemos mantenido en contacto. Hay un muy buen ambiente en la Selección. Me tratan muy bien y me ayudan, al igual que los coaches, y poco a poco voy entrando en ritmo”, agregó la jugadora que se destaca por su buen manejo del balón y su tiro a distancia.

Agradece a Junior de la Hoz, dirigente colegial dominicano en Lawrence, que hizo el acercamiento con la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL), para que Elemy Caridad formara parte del equipo.

Sobre los partidos contra Cuba y Puerto Rico, deja el sentimentalismo aparte, trata de no tomarlo tan personal y su objetivo es no perder el enfoque. “Solo me interesa ganar los dos partidos, no importa el rival. Sé que mi madre, me va a llamar y va a bromear conmigo acerca del juego contra Puerto Rico”, dice Elemy riendo.

Elemy Colomé trabaja fuerte para ponerse en ritmo al igual que sus compañeras de selección. Elemycc Twitter.

La jugadora de la Selección Nacional de Baloncesto de la República Dominicana, a pesar de su juventud, tiene muchos planes para el futuro.

“Quiero ser un ejemplo para toda la comunidad en Lawrence. Quiero abrir un espacio ‘indoors’ para que todas y todos puedan jugar. Me encanta entrenar niños y niñas en este deporte. Que desde pequeños puedan enamorarse del baloncesto como lo hice yo”, finalizó Colomé.

of-am