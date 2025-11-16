Denuncian muerte 3 detenidos en «Centro Acogida de Haina»

SANTO DOMINGO.– El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables denunció que tres inmigrantes ilegales haitianos que estaban en proceso de deportación y bajo custodia del Estado Dominicano han muerto en el presente año 2025 en el «Centro de Acogida Vacacional de Haina», ubicado en este municipio de la provincia San Cristóbal.

El director del Observatorio, Manuel Meccariello, reclamó que sea establecido allí un servicio médico permanente y un sistema de monitoreo, ya que -a su juicio- los fallecimientos evidencian fallas en la respuesta sanitaria y en la supervisión interna del centro, las cuales pudieron haber contribuido a la gravedad de los casos.

Opinó, en nota de prensa remitida aLMOMENTO.net que una atención adecuada solo sería posible con personal médico fijo, equipamiento de salud básico y evaluaciones clínicas obligatorias de los detenidos desde el momento en que ingresan al centro.

Entre otras cosas recomendó que sean aplicados protocolos claros de evaluación clínica al momento del ingreso de un detenido, que haya espacios adecuados para mujeres, niñas, niños y personas con condiciones de salud delicadas, supervisión continua por parte de entidades de derechos humanos y transparencia en los procesos de detención y de atención sanitaria.

Subrayó que República Dominicana tiene pleno derecho a aplicar sus reglas migratorias, pero debe garantizar siempre un trato digno y el respeto a la integridad humana de quienes se encuentren retenidos.Presencia médica las 24 horas en el centro.