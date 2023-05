“El Torito es Sentimiento” rumbo al Teatro La Fiesta del Jaragua

SANTO DOMINGO.– Héctor Acosta, el más completo artista popular dominicano, se presta a ofrecer un recorrido musical de éxitos interpretando temas que han marcado su trayectoria artística, en el espectáculo “El Torito Es Sentimiento”.

“Amorcito enfermito”, “Sin Merengue no hay fiesta”, “Loca conmigo”, “A pasito lento”, “La novia”, “Como me curo”, “Mi niña”, “Con que ojos”, “Quizás sí, quizás no”, “Primavera azul”, “Ya Fue Bastante”, “Pa’ Que me Perdones”, está entre sus éxitos.

La exitosa carrera artística de Héctor Acosta se ha paseado por importantes charts internacionales como el Tropical Airplay del latín Billboards.

Además ha sido galardonado por Premios Soberano, Premio lo Nuestro, nominado al Latin Grammy 2023 como “Mejor Álbum Tropical” con la producción “Este Soy Yo”.

El intérprete del éxito “Me Llamas”, ha llevado su música a gran parte de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos nación en la que pasa la mayor parte del año representándonos en los principales escenarios norteamericanos.

La producción de “El Torito Es Sentimiento” está a cargo de Vibra Productions del empresario artístico Billy Hasbun, bajo la producción artística de Aidita Selman.

Será el viernes 2 de junio en el Jaragua.

Las boletas se encuentran disponibles en Uepa Tickets (uepatickets.com).

wj/am