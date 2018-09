El temor de Einstein, en bandeja de plata

Por YEISON MATEO

Todos conocemos a Albert Einstein (físico, filosofo, inventor, pedagogo, científico, matemático; y muchas cosas más). También todos conocemos o hemos escuchado en algún momento una de sus tantas frases célebres. Como por ejemplo, la que nos motiva a escribir este artículo: “Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas”.

El temor de Einstein ha llegado, y llegó sin avisarnos de sus consecuencias, y todo gracias a nuestras tres últimas generaciones; Generación X (1969-1980), Generación Y (Millennials) (1981-1993) y Generación Z (1994-2010).

En las últimas 5 décadas la humanidad ha demostrado no estar preparada para entrar a la nueva era digital sin una transición social. La pérdida de los valores morales, cívicos y sociales que se han venido agrandando con la entrada de cada generación son una muestra de la necesidad de una transición que nos acerque más a la parte humana de la sociedad en esta nueva era. Ya no existe el contacto directo con las personas, hemos perdido la empatía por el bien colectivo –todo lo grabamos y hacemos viral en las RRSS, sin calcular las consecuencias-, no se comparte con amigos, familiares y demás seres queridos sin estar pendientes todo el tiempo a nuestros Smartphone.

En una región como la nuestra “El Caribe”, en la cual la penetración del Internet ronda por un 48% -y aumentando-, son muchas las acciones que la sociedad debe tomar para mitigar las consecuencias de una época que vino a brindarnos más comodidad, pero a quitarnos ese lado humano que solo nos brinda una sociedad en valores morales y cívicos.

Según los datos ofrecidos por “We Are Social” la agencia global que se especializa en los informes de los entornos sociales “Más de 200 millones de personas adquirieron su primer dispositivo móvil en 2017, mientras dos tercios de los 7.6 billones de habitantes del planeta ahora cuentan con un teléfono móvil”.

Si a esto se le añade el gran crecimiento en cuanto al acceso a Internet, Redes Sociales y a los planes de datos para teléfonos inteligentes que cada vez son más asequibles, podemos decir que a la “Generación de Idiotas” de la cual Einstein tanto temía que llegara, le están poniendo las cosas “en bandeja de plata”.

