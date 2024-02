EL SALVADOR: Los opositores denuncian “anomalías” elecciones

SAN SALVADOR.- Los partidos opositores Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) denunciaron una “serie de anomalías” en el proceso electoral que se celebra en El Salvador.

El presidente de Arena, Carlos Saade, denunció en un vídeo difundido en la red social X que las juntas rectoras de votos se instalaron “únicamente con personal de Nuevas Ideas”, el partido oficialista, y agregó que “el personal que ha sido capacitado ha sido dejado fuera”.

Recordó que las juntas de votos deben estar integradas por ciudadanos de la sociedad civil sin afiliación en algún partido político.

Denunció también que, en el exterior, personal del Gobierno en los consulados, habilitados como centros de votación, “están presionando al electorado para votar por Nuevas Ideas”.

Señaló que “lo mismo está ocurriendo en los centros de votación acá, en El Salvador, donde personas de Nuevas Ideas están cohesionando a los salvadoreños a ejercer el voto de una forma determinada”.

El candidato Flores acude a las urnas en El Salvador

El candidato a la Presidencia de El Salvador por el opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Flores, acudió a sufragar en las elecciones que se celebran este domingo en El Salvador.

Flores, exalcalde y exdiputado que figura en el segundo lugar con entre el 3 % y el 4 % en la intención de voto, según diversos sondeos, acudió al centro escolar ‘José Dolores Larreynaga’, en el municipio Quezaltepeque, a 21 kilómetros de la capital.

El ‘Chino’ Flores, como se le conoce popularmente, resultó elegido por el FMLN, exguerrilla convertida en partido tras el final de la guerra civil (1980-1992), como su aspirante al Ejecutivo para enfrentar a Nayib Bukele en las urnas, en unos comicios en los que está amenazada la supervivencia de la oposición.

El candidato de 68 años tiene entre sus propuestas presidenciales la creación de un bono de dignidad para adultos mayores para aumentar de 50 a 70 dólares una pensión básica universal que han recibido ancianos y personas con discapacidad, además de aumentar el número de beneficiarios de 37.000 a 60.000.

Un día histórico, según Sánchez

El candidato a la Presidencia de El Salvador por la formación opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Joel Sánchez, instó este domingo a los ciudadanos a participar el proceso electoral que se celebra en el país centroamericano, tras ejercer su derecho al voto.

Sánchez, un empresario residente en Estados Unidos y que figura en el tercer lugar con entre 2 % y 3 % en la intención de voto, llegó al centro de votación instalado en la privada universidad Albert Einstein, a las afueras de la capital, acompañado por un par de miembros del partido Arena.

“Es un día histórico en la vida de los salvadoreños (…) un día que nos da la oportunidad de soñar como pueblo de cambiar el destino de nuestra nación”, dijo el candidato a periodistas.

Sánchez señaló que ha observado “anormalidad” durante las primeras horas del proceso de votación, por lo que instó a la ciudadanía a ser vigilante.

“Lo que no queremos es que se instale una dictadura, lo que no queremos es que se viole la Constitución, lo que no queremos es un candidato ilegal que llegue a la Presidencia”, dijo.

Más de 5,5 millones de personas convocadas

Los más de 5,5 millones de salvadoreños convocados a votar deben elegir a su próximo presidente entre una terna de seis partidos políticos, entre ellos el oficialista Nuevas Ideas (NI), de Bukele, quien busca una reelección que según las encuestas obtendría.