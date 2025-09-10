El PRM hará taller estratégico con expertos internacionales

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, detalló en una nota que la alta dirección se reunirá en Jarabacoa desde el 19 al 21 de septiembre con la orientación de expertos en formación política y social, e invitados internacionales, para evaluar y fortalecer su relación con la sociedad como partido de Gobierno.

Paliza informó que el encuentro es solo para miembros de la dirección ejecutiva, y la intención es dejar claro que el PRM se mantiene en «constante sintonía» con los reclamos de la población en el desarrollo de las metas que han traído el cambio en diversos sectores de la sociedad.

Sostuvo que las transformaciones que ha realizado el PRM en estos cinco años a nivel institucional y de obras en todo el país son valoradas como un «legado» de los ocho años que gobernará el Abinader.

Paliza dijo que los cambios continuarán afianzándose con el cumplimiento de los reclamos que por décadas han exigido los dominicanos.

Sobre el taller, el secretario de organización de la formación oficialista, Deligne Ascención, puntualizó que se abordarán temas como la relación partido-gobierno, aspectos organizativos de las convenciones que se realizarán en el próximo año, y la operatividad del partido con su dirigencia nacional.