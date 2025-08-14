Ve hubo ensañamiento contra exfuncionarios Gobierno PLD

Casa Nacional del PLD

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) opinó este jueves que la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional confirma que el Ministerio Público actuó con falta de objetividad, imparcialidad y ensañamiento contra de exfuncionarios y dirigentes de esta organización política que han sido descargados.

En un comunicado de prensa remitido a alMOMENTO.net, declaró que la decisión de descargar a esas personas demuestra que nunca existió la alegada “estructura criminal” que por más de cinco años fue presentada por el Ministerio Público como vinculada al peledeísmo.

“Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real y que se intentó vincular, de manera infundada, a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y a su práctica institucional”, señaló.

Recordó que, durante todo el proceso, el órgano acusador desconoció garantías fundamentales, afectó reputaciones y utilizó filtraciones y declaraciones sin sustento para construir una narrativa política, amplificada por algunos medios de comunicación.

“La justicia no se construye con titulares, sino con pruebas; este caso ha evidenciado que las imputaciones carecían de la base legal y probatoria necesaria”, afirmó. .

Criticó que el Ministerio Público incluyera en el expediente a personas que, por las pruebas disponibles, debieron ser excluidas desde el inicio. “No bastaba con investigar a uno o dos acusados puntuales; aquí se armó un caso para perseguir a figuras políticas y dar apariencia de una red criminal inexistente”, indicó.

A su juicio, la sentencia es también una clara demostración de cómo, durante cinco años, se intentó sustituir el debido proceso por campañas de descrédito orquestadas desde el poder político.

EL MINISTERIO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

“No se trató de un proceso judicial serio, sino de un esfuerzo deliberado por utilizar al Ministerio Público como herramienta de persecución política, con características propias del lawfare (Judicialización de la Política), que durante mucho tiempo denunciamos”, sostiene la nota.

Resaltó que esta práctica erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita la democracia y distorsiona la lucha legítima contra la corrupción, convirtiéndola en un instrumento de venganza y manipulación política.

“El PLD reitera su compromiso con la verdad, la legalidad y la defensa de las libertades públicas, y permanecerá vigilante ante cualquier intento de socavar la independencia judicial o criminalizar, la acción política legítima en la República Dominicana”, puntualizó.

of-am