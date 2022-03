El papel del voto no subsidiado en el 2024 (OPINION)

En las elecciones de julio 05 del 2020, la sociedad dominicana tuvo que escoger entre continuar con la gobernanza del Partido de la Liberación Dominicana, o desalojarlo del gobierno para darle la oportunidad a un PRM que apenas había participado en las elecciones del 2016, aunque no son pocos los que afirman que se trata de una continuidad del otrora glorioso PRM, con un cambio de siglas. De hecho, Ramón Alburquerque, uno de sus fundadores, ha admitido públicamente, que ese partido está conformado por al menos un 90% de ex perredeístas.

Dejando a un lado la irrelevancia de si es o no el PRD con nuevas siglas (PRM), lo cierto es que ese proyecto político capitalizó un descontento generalizado que se produjo en la sociedad dominicana, a raíz del destape de los escándalos de corrupción relacionados con la multinacional Odebrecht. Esto fue a finales del año 2016 (diciembre), unos meses después del Sr. Danilo Medina haber inaugurado su segundo mandato.

A ello se le sumó el acontecimiento de octubre del año 2019 (el problema con el algoritmo),durante la convención abierta que llevó a cabo el PLD para escoger su candidato presidencial,y que dió como resultado un cuestionado triunfo de Gonzalo Castillo sobre Leonel Fernández,y que dió al traste con la escisión del sector del Leonelismo del proyecto político fundado por el profesor Bosch.

La escogencia de Gonzalo Castillo (pupilo del Danilismo), inmeditamente nos trasladó al candidato ganador del PRD del año 2000, con el que se le comparó como uno de los peores candidatos a la presidencia en los últimos 30 años que haya visto el electorado dominicano.

Para principio del año 2020,las mediciones más creíbles colocaban al candidato del PRM a la cabeza de la intención del voto (por sobre el candidato del oficialismo y el ex presidente Leonel Fernández). Sin embargo, dicha intención rondaba el 43%,lo cual no garantizaba el triunfo en primera vuelta.

Aún así, con el paso de los meses, los votantes no subsidiados (votantes independientes), comenzaron a incrementar esa intención del voto, de tal suerte que el candidato opositor logró superar finalmente el necesario 50% más un voto, que es lo que se necesita para ganar en primera vuelta.

Los resultados finales fueron acertados por al menos unas tres firmas encuestadoras (Más o menos),y el candidato Luís Abinader obtuvo un 52.52%,con el que se alzó el triunfo en primera vuelta.

En ese 52.52% está presente al menos un 10% de los votantes independientes que votamos por el PRM para interrumpir la gobernanza del desprestigiado gobierno peledeísta, que ya tenía en el poder unos 16 años consecutivos. Es decir, sin ese voto decisivo de los votantes no subsidiados (que se montaron en la ola de sacar del gobierno al PLD), difícilmente (para no decir imposible), el Sr. Luís Abinader hubiese podido alcanzar su triunfo en primera vuelta.

El escenario del 2024 plantea varias hipótesis, por lo que las preguntas obligadas son:

1. Volverá ese 10% de los votantes independientes a darle su apoyo al empresario presidente Luís Abinader?

2. Regresarán algunos a darle un nuevo apoyo al colectivo peledeísta?

3. Si no vuelve ese apoyo de los independientes a la reelección y tampoco regresan esos votos a los peledeístas, votará entonces por Leonel Fernández?

4. Si ese importante segmento de los electores (votantes no subsidiados), decide no votar por ninguna de las opciones anteriores, a dónde migrarían entonces esos valiosos votos ?

4.1. A Alianza País?

4.2. A Ramfis Trujillo si finalmente es candidato?

4.3. Se iría por otra opción que surgiera antes del 2024?

4.4. O simplemente se abstendrá de votar?

Ninguna de las interrogantes anteriores es tarea fácil de pronosticar,pero lo que si no está en cuestionamiento es que,sea que ese voto no subsidiado decida no apoyar la reelección,aún sin saber hacía donde finalmente emigraría,o incluso aumentando la abstención electoral,su extracción de los resultados finales del 05 de julio del 2020,indica que podría haber una segunda vuelta,cosa que no ocurre desde el 1996.

jpm-am