El Kremlin cree Europa se está armando para guerra con Rusia

Dmitri Peskov

MOSCU.- El Kremlin cree que Europa se está preparando para una guerra con Rusia.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que la visión de Moscú coincide con la opinión del mandatario serbio, Aleksandar Vucic, quien asegura que en el Viejo Continente se observan realmente fuertes «tendencias militaristas».

«Nuestra visión coincide [con la de Vucic]. Es cierto que hay un fuerte sentimiento militarista en los países europeos. Están exigiendo un mayor aumento de los presupuestos militares. Algunos países, como Polonia, ya han llegado casi al 5 %. Otros países siguen este camino, aunque esto está acabando con su economía», indicó el vocero al periodista ruso Alexánder Yunáshev tras una pregunta al respecto.

El alto funcionario subrayó que esto conduce a «una sobrecarga de la economía y tendrá consecuencias más graves a medio plazo». «Es cierto que existe este ambiente, lo cual es negativo», agregó.

Al mismo tiempo, enfatizó que Moscú siempre ha sido consciente de que existe ese peligro, por lo que «tomó todas las medidas necesarias para garantizar sus intereses y su seguridad con antelación».