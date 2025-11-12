El Kremlin cree Europa se está armando para guerra con Rusia
MOSCU.- El Kremlin cree que Europa se está preparando para una guerra con Rusia.
El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que la visión de Moscú coincide con la opinión del mandatario serbio, Aleksandar Vucic, quien asegura que en el Viejo Continente se observan realmente fuertes «tendencias militaristas».
«Nuestra visión coincide [con la de Vucic]. Es cierto que hay un fuerte sentimiento militarista en los países europeos. Están exigiendo un mayor aumento de los presupuestos militares. Algunos países, como Polonia, ya han llegado casi al 5 %. Otros países siguen este camino, aunque esto está acabando con su economía», indicó el vocero al periodista ruso Alexánder Yunáshev tras una pregunta al respecto.
El alto funcionario subrayó que esto conduce a «una sobrecarga de la economía y tendrá consecuencias más graves a medio plazo». «Es cierto que existe este ambiente, lo cual es negativo», agregó.
Al mismo tiempo, enfatizó que Moscú siempre ha sido consciente de que existe ese peligro, por lo que «tomó todas las medidas necesarias para garantizar sus intereses y su seguridad con antelación».
Los unicos que desde que se levantan solo hablan de guerra y armamentos son ustedes, nunca se refieren al progreso de su patria, a la produccion de bienes o al bienestar de sus ciudadanos, solo guerra.
Los Rusos tienen como presidente a un hijo de ****, asesino y criminal en potencia
Rusia siempre a estado armada y lista para guerras, cuando invadió a Ucrania lo hizo sabiendo que podría escalar, por eso usaron a Belarús como puente, y entrenamiento de sus soldados. Qué mas le queda a la UE? No se va a quedar de brazos cruzados, especialmente con todas las amenazas de nuclearlos que le ha hecho el ministro de exterior ruso. El no prepararse para estar lista seria una irresponsabilidad de Europa. De Putin se puede esperar todo.
Tan preparada Que Bin Laden lo derroto en Afghanistan y en Ucrania era por 2 semanas y mira por donde va y el presidente de Siria lo mandaron a volar con todo y apoyo de Rusia
a esta altura… estos esclavos rusos… no dejan la doble… moral o el cinismo… buenos aza ro sos… y eso mismo no…es lo que ustedes… por esos lares… estan o no… ejerciendo… lo mismo… o es que ustedes… quieren que… solamente lo dejen… armarse y que… con su afan expandirse, en armas y territorialmente… y los demas… de brazos cruzados… y con que cerebro… es que estos… generan pensamientos!… no seri’a con la…
… parte donde… no ha podido llegar… el sol… porque no debe ser… con el cerebro… donde la materia… gris tiene su rol… o mira a ver, si… por si acaso, se cercioren… del geopolitlogo y lecturista… en el hombre… de la barbita y la gorrita… imitando a su lider… fider castro… desde la entrana… uasdiana… porque, a ese si le gusta!…
chilla soplapene
lo que chilla… es lo que… no usas para… responder… y lo que produce… lo que vomitas… es lo que sale… donde el sol no penetra… esclavo… mal viviente…
La verdad es que éstos rusos son psicópatas
Pero los que están atacando, con invasiones y violando espacios aéreos, con dones, misiles y aviones son los Rusos en Ucrania y en los países del báltico (Lituania Estonia, Letonia, Portugal y otros en la parte norte de Europa). Charlatanes estos rusos y el mandatario serbio, Aleksandar Vucic.
Oh si y ustedes para quienes se están armando?