Inauguran terminal de carga en el aeropuerto Las Américas

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader y el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, encabezaron este miércoles el acto de inauguración de una terminal para el manejo y almacenaje de paquetería expresa y comercio electrónico, en el Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez.

La obra, que conllevó una inversión de US$10 millones en una superficie de 4,858 m²., incrementa la capacidad de procesamiento de este tipo de paquetería en un 186 %. Podrá despachar más de 4 millones de paquetes adicionales cada año, cumpliendo con altos estándares de calidad y seguridad.

El Director de la DGA destacó que “son más de 4 millones de paquetes adicionales que podremos procesar, y lo haremos con eficiencia, seguridad y tecnología de punta”.

Por su parte, Mónika Infante, CEO de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) y Vinci Airports, las empresas que manejan en arrendamiento el AILA y la nueva terminal, subrayó que esta últimas mantienen un compromiso inquebrantable con el desarrollo del país.

«Cada inversion fortalece la infraestructura aeroportuaria, impulsa el crecimiento económico y asegura una conectividad aérea segura, eficiente y continua. Esta nueva terminal, destinada a la Dirección General de Aduanas, permitirá una gestión más ágil, segura y eficiente”, dijo.

La nueva terminal cuenta con equipos de rayos X de última generación que optimizan la inspección de todos los paquetes expresos que ingresan al país, reforzando al mismo tiempo la seguridad nacional.

Los trabajos de la misma fueron iniciados en mayo de 2023, respondiendo al crecimiento sostenido del comercio electrónico en la República Dominicana. La obra fue posible gracias a una alianza público-privada, sin costo para el Estado dominicano, según se destacó.

La nueva terminal courier operará 24 horas al día, los 7 días de la semana, beneficiando a los usuarios con un despacho más rápido, mejor resguardo de la carga y mayor trazabilidad.

RECONOCEN AL PRESIDENTE

Durante el acto, la Asociación Dominicana de Empresas Courier (ASODEC) entregó un reconocimiento al presidente Abinader » por su visión, liderazgo y motivación para la realización de este proyecto». El mismo fue entregado por Tomas Berrido, director de esta entidad.

La actividad contó con la presencia de los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Turismo, David Collado y de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. También de los directores del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo; de Alianzas Público-Privadas, Andrés Lugo Risk; de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, entre otras autoridades.

sp-am