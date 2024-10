El diluvio de Dios en tiempo de Noé

El mundo ha pasado por diferentes momentos que aún la historia no pudo recoger, por ausencia de la escritura, por no ser considerado relevante, o por cualesquier otras razones. Sin embargo, otros hechos fueron recogidos por su importancia particular o afines. El diluvio de Dios, en los tiempos de Noé, tuvo una importancia religiosa que se transmitió de una forma oral por algunos siglos, hasta que Moisés escribió sobre él.

Es de vital importancia, que los historiadores recogen que muchas partes de la tierra que hoy está fuera del agua, antes estuvo bajo el agua, con evidencias incuestionables. Además algunos especímenes de esqueletos acuáticos han sido encontrados en altas montañas, entendiéndose que llegaron hasta allí cuando esas partes estuvieron bajo el agua. La lógica nos dice entonces que, el agua cubrió la tierra.

El hecho de que se hable de un diluvio universal o parcial, fortalece el concepto bíblico, ¿fue el diluvio solamente hasta donde había sido la tierra habitada por los hombres y los animales? No, puesto que los antropólogos, geólogos, entre otros, han dado informes de hallazgos en diferentes partes del mundo. El valle del Cibao, donde vivo, se considera que hace mucho tiempo, fue un canal de agua Eso prueba que el diluvio alcanzó nuestra valle.

Según la Biblia en realidad hubo mucha agua, cual nunca más ha sucedido, pues está escrito: «Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches» Gén. 7:10- 12.

Dios hizo que el diluvio viniera sobre la tierra para exterminar la raza humana, dejando a ocho personas para que la humanidad se multiplicase; y también algunos animales y reptiles para que se multiplicasen. La causa de ese exterminio fue ésta: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal» Gén. 6:5.

Moisés entendiendo la situación y como se había entendido por sus antepasados, dando un sentido espiritual dijo que : «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón» Gén. 6:6.

En realidad la decisión de enviar el diluvio y de acabar con tantas personas fue de Dios, quien tenía derecho de hacerlo, pues fue él quien creó la humanidad, la cual había actuado contrario a lo que Dios esperaba de ellos, por eso está escrito: «Y dijo Jehová: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho» Gén. 6:7.

No obstante, Noé fue cuidado por Dios, por la fe que éste tenía en él, puesto él hacía todas las cosas tal como Jehová le ordenaba, así lo escribió Moisés «E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová » Gén. 7:5; 6:22. Ante esa actitud de Noé, se escrito: » Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová» Gén. 6:8.

