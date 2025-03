El deslizamiento de la tasa de cambio (OPINION)

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Santo Domingo.

Recientemente el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, publicó un informe económico y financiero en el que destaca las bonanzas y bondades de la economía dominicana, el grado de crecimiento y desarrollo que está teniendo el país; su estabilidad macroeconómica y política, la fortaleza de su sistema financiero; la paz social y la seguridad jurídica prevaleciente, entre otras.

En dicho informe el señor Valdez Albizu trata de llevar la tranquilidad, la confianza y el sosiego al sector empresarial, a la clase política, así como a la mayoría del pueblo dominicano, en un momento en el que según sus propias palabras, predomina una gran incertidumbre global, causada por la toma de decisiones económicas, políticas y arancelarias abruptas del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, las cuales están afectando en gran medida a nuestro país.

Entre esas medidas, cita el aumento de aranceles a los países socios comerciales (Canadá, México, China), a la recesión económica de ese país; a las deportaciones de indocumentados, las cuales están incidiendo en la depreciación del peso dominicano, que a pesar de ello, ha sido mucho menor a la de otros países, como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Hizo mucho hincapié en que “en estos momentos el BCRD está preparado para implementar todo tipo de medidas para evitar una volatilidad en el tipo de cambio y a una posible inestabilidad macroeconómica, pues cuenta con casi 15 mil millones de dólares en Reservas Internacionales, equivalentes al 11.6% del Producto Interno Bruto (PIB)”. Apuntó que este año el país generará unos 45 mil millones de dólares, fruto de las exportaciones de zona franca, del turismo y al flujo de remesas.

Además, que la República Dominicana se ha convertido en la atracción para la inversión extranjera directa, debido a la confianza que tienen en el pais los inversionistas extranjeros, pues la misma está preparada para enfrentar con éxito los grandes cambios que se observan en la economía mundial, ya que nuestro país cuenta con un sistema financiero muy robusto.

Efectos

A pesar de ello, la tasa cambiaria continúa deslizándose bruscamente, sin que hasta ahora se tomen las medidas correspondientes. El señor Valdez Albizu en ningún momento se refirió a los efectos negativos que la misma esta ocasionado al país, como el aumento en los precios de la canasta familiar, la cual ya alcanza a los 47 mil pesos mensuales; el aumento exorbitante que están teniendo los medicamentos, así como los servicios de salud; la materia prima para la elaboración de los alimentos y productos basicos; los materiales de construcción, los cuales han disparado los precios de las viviendas, lo que ha frenado a los sectores de la construcción, inmobiliario y ferretero.

En cuanto al deslizamiento que se está produciendo en la tasa cambiaria, al día de hoy esta se encuentra colocada en 63.50 por cada dólar, superando la que fue utilizada para la elaboración del Presupuesto de la Nación para este año 2025, la cual fue de 63 por uno.

Este informe fue publicado días antes de que llegara al país la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual había generado preocupación al gobierno de Luis Abinader, por la excesiva deuda externa existente y la necesidad de continuar endeudando al país. Fue dado a conocer como una forma de ir allanando el camino a dicha misión para la toma de sus decisiones.

En su informe, consideramos que dicho señor se contradice a sí mismo, pues a pesar de haber expresado que en el país se ha preservado la estabilidad en la tasa cambiaría, más adelante expresa que las fluctuaciones (alzas) recientes del tipo de cambio, responden a factores estacionales de demanda y a la situación de incertidumbre global.

Para el gobernador del BCRD, para el Presidente Luis Abinader Corona y sus funcionarios, la economía del país marcha “viento en popa”, todo va de maravilla, pero para la gran mayoría del pueblo dominicano, sobre todo, los sectores marginados y vulnerables, los que no reciben ingresos de los sectores público y privado, los que no saben a dónde van buscar su sustento diario, esta no es la realidad que expresa en su informe el prestigioso, destacado e influyente gobernador del Banco Central de la República Dominicana.

Este informe dista mucho de la realidad económica que está viviendo la República Dominicana en estos momentos, pues no es lo que está apreciando ni sintiendo la mayoría del pueblo dominicano.

En otras palabras, la República Dominicana atraviesa por una gran inflación económica, que si no se toman urgentemente las medidas correctivas para frenar el deslizamiento veloz que viene ocurriendo con la tasa de cambio, se puede producir un clima de inestabilidad económica, política y social.

jpm-am