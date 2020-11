El costo de la vida en tiempos de pandemia

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El costo de la vida en estos tiempos de pandemia no es igual que el costo de estar vivos precisamente en estos momentos duros donde la gripe de Covi 19 enferma o mata tanta gente en el mundo.

Establezco la diferencia porque el costo de estar vivos durante lo que va de año le costado mucho dinero a los dominicanos.

Las facturas de medicinas son incosteables lo que pasa es que hay que adquirir los medicamentos aunque luego se coma arroz vacío en la casa.

Evidentemente fallecer es peor, de tal manera que existen familias cuyos dependientes han muerto y han tenido que pagar deudas de hasta un millón de pesos en los centros médicos donde han estado recluidos sus enfermos.

No ha habido tiempo de dar quejas y las autoridades de Pro consumidor agachadas para que no las destituyan no dicen nada sobre los altos costos a los que se vende todo en esta media isla.

De Salud Pública Pública ni hablar, allí no recuerdan lo que es supervisar una clínica o un laboratorio ante los elevados precios de los servicios o los medicamentos

Sisalril donde también sus ejecutivos están en bajo perfil para que no se sepa de ellos no asume investigación alguna sobre lo que pasa en la parte de riesgos laborales, en fin la ciudadanía en todos los niveles está desamparada ante los protectores oficiales del bienestar de los trabajadores.

Lo cierto es que ir a una consulta médica cuesta el doble que antes de la pandemia, hablemos de unos dos mil o tres mil pesos por consulta aunque tengas el seguro médico, otras instituciones, adiós, están en descanso permanente.

Los precios de los alimentos ni hablar y ante el afán de estafa de otros que dan servicios públicos y privados mencione los taxista a que cuando se acerca la hora del toque de queda triplican el precio de los servicios lo que más que un abuso es un robo de orden público.

No queremos sólo ser pesimistas siempre esperamos buenas noticias de las autoridades gubernamentales pero también queremos que haya control y que los organismos oficiales a través de sus funcionarios realicen su trabajo de proteger a la ciudadanía sobre lo que dice las leyes especializadas y defensa de los consumidores en todos los renglones.

