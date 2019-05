El 45.7% de los dominicanos cree que RD necesita un cambio socio-político radical

SANTO DOMINGO.- El 45.7% de los dominicanos cree que su país necesita un cambio socio-político radical, según los resultados una encuesta de la firma Gallup, realizada con el patrocinio del periódico Hoy.

Para un tercio de los encuestados, la República Dominicana necesita un gran cambio, pero no radical ni revolucionario; un 10.4% entiende que no se necesitan cambios y el 10.3% piensa que se requiere un cambio, pero no grande;

El estudio, cuyo trabajo de campo fue realizado del 25 al 29 de abril pasado, determinó además que un 65% de los ciudadanos está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país, y solo un 31.8% dijo que se siente muy satisfecho con ese modelo.

La mayor insatisfacción (70%) la expresan los que simpatizan por los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Revolucionario Dominicano (PRD).

Casi la mitad de los encuestados (48.4%) entiende que la democracia dominicana tiene muchos defectos y no funciona, aunque el 41.6% entiende que ese modelo político tiene defectos pero funciona aceptablemente.

Solo un 7% de los ciudadanos estima que el modelo democrático dominicano funciona bien.

sp-am