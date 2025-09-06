Ejército detiene haitiana con RD$3.5 millones y otras divisas
SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Una haitiana fue detenida por miembros del Ejército de República Dominicana transportando una alta suma de dinero en distintos tipos de monedas sin la debida declaración aduanal.
A Maximat Milienne le fueron ocupados RD$3,524,250.00 así como US$14,250.00 y 231,250.00 gourdes haitianos.
El dinero fue detectado durante una revisión en el Puesto de Chequeo El Portón del Llano, cuando la ciudadana viajaba como pasajera en un camión tipo patana placa L518129, conducido por el dominicano Manuel Emilio Reyes Espejo.
Según sus declaraciones, la extranjera alegó que se dirigía al mercado de Hato Viejo, en el Distrito Municipal Sabana Cruz, con el propósito de realizar el pago de una mercancía.
La detenida fue trasladada junto al dinero a la Fortaleza La Estrelleta, sede de la 3ra. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.
an/am
Drooooooga
Que se aclare bien la procedencia de ese dinero. Si lo adquirió de manera lícito, que le cobren los impuestos correspondiente y le devuelvan lo otro.
Cuidado con los celadores…
Es un milagro si esa pobre haitiana vuelve a ver ese dinero que se ha buscado casi seguro con mucho sacrificio porque no es verdad que si militares dominicanos le incautan tanto dinero a una pobre e infeliz haitiana se los van a devolver asi por asi.
Los haitianos haciéndose ricos a costa de su miseria…y viviendo mejor que los que les ayudan.
…
Podrán dormir tranquilo eso que decomisaron ese dinero a esa persona, podrá su conciencia ( si acaso tienen) dejarlos vivir y si mueren dejarlos descansar en paz.con ese tipo de accionar, en nombre no se de que.**** esos altares no deben tener tantas luz, porque pueden quemar Los Santos.
Julio si tu no tienes ideas, no sabes analizar, o razonar no te pongas a comentar o escribir disparates sin sentido, analfabeto, inepto mal educado.
Hija,, en la proxima paqa el sequro,, y no te pasa nada..recuerda esto siempre.. PAQA EL SEQURO..