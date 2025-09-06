Ejército detiene haitiana con RD$3.5 millones y otras divisas

La haitiana y el dinero que le ocuparon.

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Una haitiana fue detenida por miembros del Ejército de República Dominicana transportando una alta suma de dinero en distintos tipos de monedas sin la debida declaración aduanal.

A Maximat Milienne le fueron ocupados RD$3,524,250.00 así como US$14,250.00 y 231,250.00 gourdes haitianos.

El dinero fue detectado durante una revisión en el Puesto de Chequeo El Portón del Llano, cuando la ciudadana viajaba como pasajera en un camión tipo patana placa L518129, conducido por el dominicano Manuel Emilio Reyes Espejo.

Según sus declaraciones, la extranjera alegó que se dirigía al mercado de Hato Viejo, en el Distrito Municipal Sabana Cruz, con el propósito de realizar el pago de una mercancía.

La detenida fue trasladada junto al dinero a la Fortaleza La Estrelleta, sede de la 3ra. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.

