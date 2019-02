EEUU: Trump declarará una emergencia nacional para construir muro con México

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ya ha tomado su decisión para evitar otro cierre gubernamental sin renunciar al muro en la frontera con México: aceptará la legislación de gasto propuesta por republicanos y demócratas en el Congreso -que no incluye fondos suficientes para construir el muro- y hará una declaración de emergencia nacional para obtener más fondos y cumplir su principal promesa electoral.

La noticia la dio a conocer el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que interrumpió una sesión en la cámara alta del Congreso para hacer el anuncio: «El presidente firmará ley», dijo sobre la propuesta de normativa a la que se llegó esta semana. Al mismo tiempo, informó al resto de legisladores que apoyaría su decisión de declarar una emergencia nacional para recabar más fondos.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó poco después la noticia: «El presidente Trump firmará la ley de gasto gubernamental y, como había anunciado antes, utilizará sus poderes ejecutivos -incluida la declaración de emergencia nacional- para asegurarse de que detenemos la crisis de seguridad nacional y humanitaria en la frontera».

Durante meses, Trump ha amagado con el uso de sus facultades presidenciales para conseguir el dinero para el muro que no le concede el Congreso. Hasta el mes pasado, con mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso, no consiguió la financiación porque el Senado requiere una mayoría reforzada que sus aliados legislativos no tenían. Desde enero, con la Cámara de Representantes en poder de los demócratas, conseguir los 5.700 millones de dólares que quiere para el muro era una quimera.

La declaración de emergencia nacional permitiría a Trump contar con ese dinero sin el respaldo del Congreso e incluso utilizar al ejército en la construcción del muro. Sin embargo, hasta ahora no había hecho uso de esa facultad porque no era bien vista por los republicanos del Congreso y porque desatará una batalla judicial de resultado incierto.

El cierre de Gobierno más largo de la historia

El bloqueo político en diciembre acabó en un cierre gubernamental de 35 días, el más largo de la historia de EE.UU., que dejó a 800.000 funcionarios sin sueldo durante semanas.

El coste político de otro cierre -que iba a ocurrir el viernes por la noche si Trump no ratificaba la ley de gasto- hubiera caído en la Casa Blanca. Ahora habrá que ver cómo se materializa la declaración de emergencia nacional, que, sin duda, será contestada por la oposición demócrata dentro y fuera de los tribunales.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha asegurado que Trump sentará «un precedente con la declaración de emergencia que debería causar gran inquietud y consternación en los republicanos. Los presidentes demócratas pueden declarar emergencias también».

