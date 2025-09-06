EE.UU. suspende hasta marzo vuelos de sus aeronaves a Haití

Aeropuerto Toussaint Louverture

Puerto Príncipe, 6 sep.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) renovó hoy la prohibición de los vuelos comerciales de su país a la capital de Haití, medida que se extenderá hasta el 7 de marzo del venidero año.

Esta decisión, estaba programada para expirar el lunes, precisa el sitio digital Noticias Kominotek.

Ahora, las aerolíneas estadounidenses no pueden volar por debajo de los 10 mil pies en el espacio aéreo de Puerto Príncipe.

La FAA justifica este paso citando la reciente designación del Departamento de Estado del grupo criminal Viv Ansanm como una organización terrorista extranjera.

A despecho de la presencia de una fuerza multinacional liderada por Kenya, las bandas armadas siguen representando una amenaza significativa, incluso en áreas cercanas al aeropuerto.

Esos grupos criminales-argumenta la FAA- tienen acceso a armas que impactarían en aviones que vuelen a baja altura, lo que aumenta los riesgos para la seguridad de la aviación.

of-am