EEUU: Muere el comentarista Charlie Kirk tiroteo universidad

Charlie Kirk

UTAH, EEUU 10 Sep.- El comentarista estadounidense Charlie Kirk ha muerto este miércoles a los 41 años tras haber recibido un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en una universidad en la ciudad de Orem (Utah).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado el fallecimiento: «El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie», ha expresado.

«Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora no está con nosotros», ha lamentado a través de un mensaje en su perfil de Truth Social, donde ha trasladado su pésame y la familia del comentarista.

La Universidad Valle de Utah, donde ha tenido lugar el incidente, ha informado a través de su perfil en la red social X de que una persona sospechosa ha sido detenida tras el tiroteo y que la Policía está investigando lo ocurrido.

Sin embargo, se desconoce si la persona que ha realizado el ataque es la que ha sido detenida, puesto que la institución educativa ha cerrado sus puertas y ha cancelado las clases, mientras que ha pedido a quienes se encuentran en el campus que se queden en un espacio seguro hasta que la Policía pueda escoltarles afuera.

«La Policía está recorriendo los edificios para escoltar a las personas fuera del campus. Las carreteras que llevan al campus están cerradas», reza un comunicado.

El director del FBI, Kash Patel, ha dicho que están «siguiendo de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que ha involucrado» a Kirk en la Universidad Valle de Utah. «Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos, y todos los afectados», ha expresado.

Asimismo, ha asegurado a través de su perfil en la red social X que los agentes llegarán al lugar de los hechos «rápidamente» y que el FBI apoya «plenamente la respuesta y la investigación en curso».

Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, cuenta con millones de seguidores y confundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

