EEUU: Fauci advierte que Ómicron puede causar récord de muertes

Anthony Fauci.

WASHINGTON.- Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, advirtió el domingo que es probable que Estados Unidos vea un número récord de casos de coronavirus, hospitalizaciones y muertes a medida que la variante omicrónica se propague rápidamente.

“Por desgracia, creo que eso va a ocurrir. Vamos a ver una tensión significativa en algunas regiones del país en el sistema hospitalario, particularmente en aquellas áreas donde se tiene un bajo nivel de vacunación”, dijo Fauci en el programa “State of the Union” de CNN.

Continuó instando a los no vacunados a que se vacunen y a los que sólo han recibido dos dosis de las vacunas a que reciban dosis de refuerzo. Aunque las vacunas no pueden ser la única capa de protección contra la variante Ómicron, dijo, derrotar la pandemia no sería posible sin ellas.

Fauci describió la Ómicron como “extraordinaria”, con un tiempo de duplicación de dos a tres días. Esta variante representa el 50% de los casos de coronavirus en ciertas regiones del país, por lo que es casi seguro que se convertirá en la variante dominante en Estados Unidos, añadió. “Van a ser unas semanas, unos meses, difíciles a medida que nos adentremos en el invierno”, dijo Fauci.

Fauci admitió que el gobierno de Biden debe mejorar la disponibilidad de las pruebas rápidas de coronavirus en el hogar, aunque subrayó que el país se encuentra en una situación mucho mejor que hace un año, con entre 200 y 500 millones de pruebas disponibles al mes, muchas de ellas gratuitas.

“Vamos en la dirección correcta”, dijo. “Tenemos que inundar el sistema de pruebas. Necesitamos tener pruebas disponibles para cualquiera que las quiera, especialmente cuando estamos en una situación ahora mismo en la que la gente se va a reunir.”

of-am