EEUU: 3 adolescentes heridos tras tiroteo escuela en Denver

Miami (EFE).- Al menos tres adolescentes quedaron heridos y en estado crítico este miércoles, incluyendo el supuesto atacante, tras un tiroteo en una preparatoria en la zona metropolitana de la ciudad estadounidense de Denver, la capital de Colorado, aunque aún se investiga el motivo del hecho.

La portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson, Jacki Kelley, confirmó que los heridos son estudiantes de la preparatoria Evergreen High School, que está a menos de 50 kilómetros al suroeste de Denver, pero precisó que la policía no disparó al presunto perpetrador.

Las autoridades reportaron la alerta del tiroteo cerca de las 12:40 hora local (18:40 GMT), lo que motivó el despliegue de agencias federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), aunque Kelly aseveró que ya no hay peligro en el área.

«Estamos al tanto de la situación trágica ocurriendo cerca de Denver. El FBI está en la escena y en apoyo completo de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos», expuso el director del FBI, Kash Patel, en X.

Los heridos están en la hospital Common Spirit St. Anhony en Lakewood, donde permanecen en condición crítica.

La vocera de la Oficina del Alguacil reiteró que desconocen cómo resultó herido el sospechoso porque las autoridades no dispararon ni usaron sus armas al atender el tiroteo, que se desarrolló en propiedad de la escuela, pero en un área alejada del edificio principal.

Las autoridades investigan reportes que indican que otros cuatro estudiantes habrían resultado heridos, pero sin requerir servicios de emergencias.

of-am