Eduardo Estrella pide a oposición recapacite y retorne al diálogo

Eduardo Estrella, presidente del Senado.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Senado, Eduardo Estrella, pidió a la oposición, quienes se retiraron de Consejo Económico Social (CES) a participar en el diálogo nacional y plantear sus puntos sobre la modificación a la Carta Magna.

Sostuvo que los actores políticos no deberían evadir ningún tema, sino tratarlo con responsabilidad. “Yo soy de los que apelo, me gusta ser un hombre concertador, que la oposición recapacite esa decisión y se siente en la mesa del diálogo y de su opinión”, dijo.

“Si hay un diálogo y hay 12 puntos sobre la mesa, plantee su posición”, indicó.

RECHAZA ELIMINACION 50 MAS UNO

Estrella mostró su desacuerdo con la eliminación del 50 más uno para ganar la presidencia de la República, tema incluido en la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader y que es discutida en el Consejo Económico Social.

“Yo no estoy de acuerdo con que se quite el 50+1, no votaría por eso”, afirmó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.

Precisó que en el diálogo sobre la reforma de la Carta Magna existen puntos que deben ser abordados como son la independencia del Ministerio Público y la unificación de los comicios.

DEFIENDE ACTUACIONES DE ABINADER

El presidente del Senado consideró que las actuaciones de Luis Abinader y de los funcionarios son señales claras de buen manejo de los recursos públicos.

“Tenemos un Presidente que está pendiente de las cosas y que da la cara. Lo más preocupante para una población es ver que hay crisis y tener un presidente que no se comunica con la gente”, dijo.

Indicó que a Abinader le ha tocado desde el inicio de su mandato un país en crisis por la covid-19 y calificó de responsable las decisiones tomadas para mitigar los efectos que podría tener el país por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

an/am