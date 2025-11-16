Eddy Herrera gana un Grammy por álbum “Novato Apostador”

LAS VEGAS, Nevada.- Con alegría y agradecimiento ha recibido Eddy Herrera la estatuilla del Latin Grammy, en la categoría “Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata” por su disco “Novato Apostador”, el álbum número 18 del cantautor, creado bajo la producción musical de grandes de la industria como: Manuel Tejada, Junior Cabrera, Edwin García, Moisés Sánchez, Antonio González y Juan Daniel Montero.

“Momento mágico, momento grandioso para mí y un grandioso equipo que durante tantos años ha trabajo cerca de mí, principalmente a todos los productores de este álbum, músico compositores, a todo el conglomerado de mi empresa, a mi familia, mis hermanos mis hijas, pero sobre todo a mi esposa y mánager Martha Herrera que durante 38 años ha estado muy cerca de mí”, expresó El galán del merengue al recibir el prestigioso premio.

Herrera, agradeció a todos los involucrados en esta producción discográfica, que cuenta con 13 canciones. “Manuel Tejada y a todos los productores de este álbum y ha todos ustedes de verdad, Latinoamérica gracias y gracias finalmente a la academia, ¡Me llevo para República Dominicana esto!”, resaltó,

“Y cómo te olvido”, con más de tres millones de reproducciones en YouTube, fue el primer sencillo que vio la luz de esta producción que cuenta con otros títulos como “Novato Apostador”, “Si no era yo”, “Te vas de mí”, “La adicta”, “Interesada”, “Tú me querías”, “Nada qué hacer”, “Te lo di todo” y “Así si e’ bueno”.

Este disco fue realizado con la producción ejecutiva de Eddy Herrera bajo la sombrilla de Intermusic, SRL, este disco contó con la pluma de los compositores: Martín De León, Enghel Mata, Giordano Morel, Kelvin Mejía, Gustavo Matheus, César David Castro, Lanny Pimentel, Delvi Cruz Landestoy y Vicente Alberto Montaño Valdez.

Mientras que los encargados de las mezclas fueron Allan Leschhorn, Boris Milán, Antonio González y Sarah Tejada. El mastering por Boris Milán y la distribución de Symphony Latino.

