Dos temblores tierra magnitud 4 sacuden zonas dominicanas

Santo Domingo, 16 nov (EFE).- Dos terremotos de magnitud 4.2 y 4 sacudieron este domingo parte de la República Dominicana con el epicentro de los dos seísmos en la provincia de Puerto Plata, al norte del país, sin que hasta el momento se tenga información de daños materiales.

El primer temblor, de magnitud 4.2, sucedió a las 15:49 hora local (19:49 GMT) y tuvo su epicentro 3.6 kilómetros al Oeste de Luperón, a una profundidad de 22.8 km, en dicha provincia de Puerto Plata.

El segundo evento, de magnitud 4, aconteció diez minutos más tarde, y tuvo su núcleo a 6.2 km al este de Villa Isabela, a 13.1 km de profundidad, también en Puerto Plata, indicó el Centro Nacional de Sismología (CNS).

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad. EFE

pma/adl