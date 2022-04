Dominicano Luis Severino dice estar Ok para abrir por Yankees

Luis Severino y Enrique Rojas

TAMPA, Florida — Después de hacer 31 lanzamientos en una sesión de bullpen el miércoles, el lanzador dominicano Luis Severino dijo que no sintió ninguna molestia en su brazo y está listo para abrir el sábado por tercera vez en la pretemporada y, si todo sigue bien, en el turno programado dentro de la rotación de los New York Yankees desde el inicio de la temporada regular de Grandes Ligas.

«Me sentí bien, gracias a Dios», dijo Severino a ESPN Digital. «Tuve un pequeño percance, pero todo está bien. Lo más importante es que como amaneceré mañana, pero si todo sigue bien, lanzaré el sábado», agregó.

Severino estaba programado originalmente para enfrentar el miércoles a los Toronto Blue Jays en el George M: Steinbrenner Field de Tampa, Florida, pero los Yankees optaron por una sesión en el bullpen debido a que el quisqueyano estaba experimentado lo que el manager Aaron Boone llamó «molestias generales».

El derecho otorgó cuatro pasaportes y permitió cuatro carreras en 1.2 entradas el pasado viernes contra los Philadelphia Phillies, en su segunda aparición de la pretemporada.

COMENTA SER ABRIDADOR

El lanzador de los Yankees comenta a Enrique Rojas acerca de su como abridor y, por supuesto, su recuperación tras su lesión en el brazo que lo llevó a una cirugía Tommy John.

«Después de mi última salida, al día siguiente, sentí una fatiga inusual y el brazo apretado. El equipo me dio unos días extras de descanso y ahora me siento mejor», dijo Severino.

«Era una molestia en todo el brazo, y eso me alarmó, aunque no tanto. Tengo desde el 2018 que no me preparo como abridor y uno sabe que cosas como esas van a pasar. Gracias a Dios pasaron ahora y sabemos cómo tratarlas», dijo.

Severino, de 28 años, fue el mejor lanzador de los Yankees en 2017 y 2018, pero un par de lesiones, incluyendo una operación «Tommy John» del codo, lo limitaron a 18.0 entradas en los últimos tres años.

Nueva York comenzará la temporada enfrentando a sus grandes rivales, los Boston Red Sox, el jueves 7 de abril en Yankee Stadium. El estelar derecho Gerrit Cole abrirá el encuentro inaugural de la campaña y después de un día descanso, el plan de Boone es que Severino suba al box para su primera apertura desde el 28 de septiembre del 2019.

«Lo más importante será cómo me sienta mañana y lo que pase después de mi próxima salida», dijo Severino.

of-am