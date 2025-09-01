Dominicano Juan Soto rompe record de 67 años en la MLB

Juan Soto

NUEBA YORK.- Aunque a muchos no les agrade la siguiente aseveración, la misma no dejará de ser verdad: ¡Juan Soto es un jugador generacional y uno de los mejores actualmente en MLB! El dominicano, quien ha sido pieza fundamental del éxito de New York Mets en 2025, sigue conquistando records en medio de una campaña que para muchos es un fracaso, sin embargo, los números dicen todo lo contrario.

Al momento de redactar estas líneas, New York Mets se ubica en uno de los puestos de clasificación a la postemporada y con record de 72-62. Uno de los que ha llevado al conjunto de Queens hasta estas instancias es, sin duda alguna, Juan Soto.

El jardinero dominicano posee una línea ofensiva de .248/.387/.486/.874 con 117 indiscutibles, 16 dobles, 32 jonrones, 79 remolcadas y 97 anotadas. Además, ostenta 108 bases por bolas, 22 robos de base y 229 bases totales ¡He allí el dato histórico!

Juan Soto superó marca histórica de Mickey Mantle

A lo largo de su carrera, Juan Soto se ha establecido como un jugador que posee mucha paciencia en el plato y que acumula muchas bases por bolas en una temporada completa. Sin embargo, pese a que no deja de ser cierta la premisa antes mencionada, el jardinero dominicano de New York Mets también es un jugador de poder, de esos que nos acostumbran a conectar muchos extrabases.

Tras ocho años en Grandes Ligas, Juan Soto ha alcanzado más de 20 jonrones en siete de ellas, más de 100 bases por bolas en seis y más de 200 bases totales en otras siete (Aunque si eliminamos la temporada corta del 2020, la situación mejora en porcentajes). Entendiendo que el quisqueyano cuenta con 26 años de edad, nos encontramos un dato de vital relevancia.

En 2025, Juan Soto se convirtió en el primer pelotero en la historia de Las Mayores en acumular seis zafras de 20+ jonrones, 100+ bases por bolas y 200+ bases totales antes de los 27 años de edad, superando así el record que estaba vigente de Mickey Mantle, quien alcanzó cinco temporadas similares entre 1954 y 1958, es decir, hace 67 años atrás.

Independientemente, si te gusta el estilo de juego de Juan Soto o no, siempre debe reconocerse su talento, uno que lo ha llevado a la cima de MLB y que proyecta llevarlo al Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Si me piden un consejo? ¡Disfrutemos, pues no sabemos que es historia cuando se está haciendo!

Peloteros con más temporadas de 20+ jonrones, 100+ bases por bolas y 200+ bases totales

Posición Jugador Cantidad Desde Hasta 1 Juan Soto 6 2019 2025 2 Mickey Mantle 5 1954 1958 3 Adam Dunn 4 2002 2006 4 Frank Thomas 4 1991 1994 5 Charlie Keller 4 1940 1943 6 Bryce Harper 3 2015 2018 7 Mike Trout 3 2013 2018 8 Mike Schmidt 3 1974 1976 9 Ted Williams 3 1939 1942 10 Jimmie Foxx 3 1929 1934 11 Mel Ott 3 1929 1932 12 Babe Ruth 3 1919 1921

Nota: Estadísticas antes de cumplir 27 años.

of-am